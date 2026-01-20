Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
23:57 20.01.2026
Муфтий Москвы рассказал, в кого могут вселиться джинны
Джинны могут вселиться в тех, кто духовно истощается, грешит и пренебрегает совершением молитвы-намаза, заявил председатель Совета улемов (богословов) Духовного
россия, москва
Религия, Россия, Москва
Муфтий Москвы рассказал, в кого могут вселиться джинны

Муфтий Аляутдинов: джинны могут вселиться в тех, кто духовно истощается и грешит

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Московская соборная мечеть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московская соборная мечеть. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Джинны могут вселиться в тех, кто духовно истощается, грешит и пренебрегает совершением молитвы-намаза, заявил председатель Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов.
"Божий замысел таков, что мир людей, мир джиннов, мир ангелов – это параллельные миры, которые друг с другом не пересекаются… В определенных ситуациях, когда человек духовно истощается, совершает те или иные грехи, те или иные проступки, то совершает намаз, то не совершает намаз – все-таки джинны имеют серьезное влияние на человека и, может быть, могут в него вселиться, вести свою деструктивную работу внутри человека, порой приводя даже к его смерти и очень серьезным болезням", – сказал Аляутдинов в видеоролике в своём Telegram-канале во вторник.
При этом часть мусульманских богословов не считают, что вселение джиннов в людей возможно, признал он на видео. Однако добавил, что лично был свидетелем одержимости человека джиннами.
Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
9 декабря 2025, 15:29
 
РелигияРоссияМосква
 
 
