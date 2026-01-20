Муфтий Москвы рассказал, в кого могут вселиться джинны

"Божий замысел таков, что мир людей, мир джиннов, мир ангелов – это параллельные миры, которые друг с другом не пересекаются… В определенных ситуациях, когда человек духовно истощается, совершает те или иные грехи, те или иные проступки, то совершает намаз, то не совершает намаз – все-таки джинны имеют серьезное влияние на человека и, может быть, могут в него вселиться, вести свою деструктивную работу внутри человека, порой приводя даже к его смерти и очень серьезным болезням", – сказал Аляутдинов в видеоролике в своём Telegram-канале во вторник.