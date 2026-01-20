https://ria.ru/20260120/islam-2069185709.html
Муфтий Москвы рассказал, в кого могут вселиться джинны
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Джинны могут вселиться в тех, кто духовно истощается, грешит и пренебрегает совершением молитвы-намаза, заявил председатель Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов.
"Божий замысел таков, что мир людей, мир джиннов, мир ангелов – это параллельные миры, которые друг с другом не пересекаются… В определенных ситуациях, когда человек духовно истощается, совершает те или иные грехи, те или иные проступки, то совершает намаз, то не совершает намаз – все-таки джинны имеют серьезное влияние на человека и, может быть, могут в него вселиться, вести свою деструктивную работу внутри человека, порой приводя даже к его смерти и очень серьезным болезням", – сказал Аляутдинов в видеоролике в своём Telegram-канале во вторник.
При этом часть мусульманских богословов не считают, что вселение джиннов в людей возможно, признал он на видео. Однако добавил, что лично был свидетелем одержимости человека джиннами.