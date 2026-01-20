Рейтинг@Mail.ru
Верховный муфтий заявил, что пророк Мухаммед предсказал создание телефона
Религия
 
17:23 20.01.2026
Верховный муфтий заявил, что пророк Мухаммед предсказал создание телефона
Верховный муфтий заявил, что пророк Мухаммед предсказал создание телефона

Таджуддин: пророк Мухаммед предсказал появление телефона и умного дома

Талгат Таджуддин
Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : предоставлено ЦДУМ РФ
Талгат Таджуддин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Пророк Мухаммед предсказал появление мобильных телефонов и "умного дома", когда говорил, что со временем человек будет общаться с другими людьми и получать оповещения обо всем, произошедшем дома, с помощью предмета, "подобного своему башмаку", рассказал РИА Новости глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.
"Пророк Мухаммед предсказал, что наступят такие времена, когда человек, взяв в руки что-то, подобное своему башмаку, будет говорить через него с другими людьми. А придя домой, будет оповещен им обо всем, что произошло в помещении и вокруг него. Разве это не современные мобильные телефоны и не современный "умный дом"?" - сказал верховный муфтий.
Мечеть Кул Шариф - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
9 декабря 2025, 15:29
Глава ЦДУМ отметил, что последний посланник Всевышнего, Мухаммед, утверждал, что человек постоянно должен проявлять интерес к чему-то новому, совершенствовать этот мир.
"Пророк Мухаммед говорил: "Если сегодняшний день похож на вчерашний, то ты проиграл!" Он говорил это, имея в виду, что нужно учиться и совершенствовать свои знания", - пояснил собеседник агентства.
Среди хадисов (преданий об изречениях и действиях пророка Мухаммеда), записанных авторитетным для мусульман всего мира исламским богословом IX века Ат-Тирмизи, есть текст, который в переводе на русский язык гласит: "Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, этот Час (Судного дня – ред.) не настанет до тех пор, пока звери не станут разговаривать с людьми, пока человек не будет говорить с кончиком своего кнута и ремешком своей сандалии, и его бедро будет сообщать ему о том, чем занимались его домочадцы в его отсутствие".
Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Верховный муфтий России рассказал, почему дипфейки противоречат исламу
15 января, 15:05
 
РелигияРоссияПророк МухаммедТалгат Таджуддин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
