https://ria.ru/20260120/islam-2069099394.html
Верховный муфтий заявил, что пророк Мухаммед предсказал создание телефона
Верховный муфтий заявил, что пророк Мухаммед предсказал создание телефона - РИА Новости, 20.01.2026
Верховный муфтий заявил, что пророк Мухаммед предсказал создание телефона
Пророк Мухаммед предсказал появление мобильных телефонов и "умного дома", когда говорил, что со временем человек будет общаться с другими людьми и получать... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:23:00+03:00
2026-01-20T17:23:00+03:00
2026-01-20T17:26:00+03:00
религия
россия
пророк мухаммед
талгат таджуддин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955885301_0:576:2048:1728_1920x0_80_0_0_ef3a44f7867c218731b8aa7cd36ace14.jpg
https://ria.ru/20251209/islam-2060847642.html
https://ria.ru/20260115/muftiy-2068075174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955885301_0:384:2048:1920_1920x0_80_0_0_cd70af261c4e51814b80ee89d9c74d58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пророк мухаммед, талгат таджуддин
Религия, Россия, Пророк Мухаммед, Талгат Таджуддин
Верховный муфтий заявил, что пророк Мухаммед предсказал создание телефона
Таджуддин: пророк Мухаммед предсказал появление телефона и умного дома
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Пророк Мухаммед предсказал появление мобильных телефонов и "умного дома", когда говорил, что со временем человек будет общаться с другими людьми и получать оповещения обо всем, произошедшем дома, с помощью предмета, "подобного своему башмаку", рассказал РИА Новости глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.
"Пророк Мухаммед
предсказал, что наступят такие времена, когда человек, взяв в руки что-то, подобное своему башмаку, будет говорить через него с другими людьми. А придя домой, будет оповещен им обо всем, что произошло в помещении и вокруг него. Разве это не современные мобильные телефоны и не современный "умный дом"?" - сказал верховный муфтий.
Глава ЦДУМ отметил, что последний посланник Всевышнего, Мухаммед, утверждал, что человек постоянно должен проявлять интерес к чему-то новому, совершенствовать этот мир.
"Пророк Мухаммед говорил: "Если сегодняшний день похож на вчерашний, то ты проиграл!" Он говорил это, имея в виду, что нужно учиться и совершенствовать свои знания", - пояснил собеседник агентства.
Среди хадисов (преданий об изречениях и действиях пророка Мухаммеда), записанных авторитетным для мусульман всего мира исламским богословом IX века Ат-Тирмизи, есть текст, который в переводе на русский язык гласит: "Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, этот Час (Судного дня – ред.) не настанет до тех пор, пока звери не станут разговаривать с людьми, пока человек не будет говорить с кончиком своего кнута и ремешком своей сандалии, и его бедро будет сообщать ему о том, чем занимались его домочадцы в его отсутствие".