Верховный муфтий заявил, что пророк Мухаммед предсказал создание телефона

"Пророк Мухаммед говорил: "Если сегодняшний день похож на вчерашний, то ты проиграл!" Он говорил это, имея в виду, что нужно учиться и совершенствовать свои знания", - пояснил собеседник агентства.

Среди хадисов (преданий об изречениях и действиях пророка Мухаммеда), записанных авторитетным для мусульман всего мира исламским богословом IX века Ат-Тирмизи, есть текст, который в переводе на русский язык гласит: "Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, этот Час (Судного дня – ред.) не настанет до тех пор, пока звери не станут разговаривать с людьми, пока человек не будет говорить с кончиком своего кнута и ремешком своей сандалии, и его бедро будет сообщать ему о том, чем занимались его домочадцы в его отсутствие".