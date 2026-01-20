Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского
17:07 20.01.2026 (обновлено: 17:40 20.01.2026)
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского - РИА Новости, 20.01.2026
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА РИА Новости, 20.01.2026
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского

ГП подала иск к Вороновскому с требованием изъять его активы в доход России

КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно иску, Генпрокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях депутатов Госдумы Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко.
Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи.
Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЕР предложила кандидатуру для замещения мандата экс-депутата Вороновского
12 декабря 2025, 16:28
 
РоссияГенеральная прокуратура РФКраснодарский крайСочиАнатолий ВороновскийГосдума РФПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
