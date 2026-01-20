https://ria.ru/20260120/isk-2069096342.html
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского - РИА Новости, 20.01.2026
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:07:00+03:00
2026-01-20T17:07:00+03:00
2026-01-20T17:40:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
краснодарский край
сочи
анатолий вороновский
госдума рф
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059575485_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_a35d6d49fbf4f4ee3a86397114015495.jpg
https://ria.ru/20251212/er-2061702491.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059575485_5:0:1124:839_1920x0_80_0_0_954743c34a55c19451e7b7d2b6a596ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, краснодарский край, сочи, анатолий вороновский, госдума рф, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский край, Сочи, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского
ГП подала иск к Вороновскому с требованием изъять его активы в доход России
КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно иску, Генпрокуратура РФ
выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях депутатов Госдумы Анатолия Вороновского
, Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края
Александра Карпенко.
Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи
.
Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ
.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.