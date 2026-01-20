Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского

КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход РФ активов экс-депутата Госдумы Вороновского, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи

Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ

Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.