01:28 20.01.2026 (обновлено: 06:04 20.01.2026)
"Шанинка" подала иск об отмене распоряжения о приостановлении лицензии
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
москва
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") подала в Арбитражный суд города Москвы иск к Рособрнадзору об отмене распоряжения о приостановлении действия лицензии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Арбитражный суд города Москвы принял соответствующее заявление к рассмотрению.
Здание Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Генпрокуратура подала иски к рыбопромысловым компаниям
Вчера, 18:19
Заявитель просит отменить распоряжение о приостановлении действия лицензии, признать в части нескольких подпунктов незаконным акт документарной внеплановой проверки о неустранении выявленных ранее нарушений, подчеркивается в материалах.
В конце декабря 2025 года Рособрнадзор полностью приостановил действие образовательной лицензии "Шанинки".
В апреле ведомство провело внеплановую выездную проверку вуза из-за истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки ноября 2024 года.
Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и запретил прием в образовательную организацию сроком на один год. Повторная проверка показала, что нарушения не устранены, в результате чего вузу было выдано повторное предписание.
В ноябре Рособрнадзор по результатам проверки лишил "Шанинку" образовательной аккредитации по ряду направлений: "Психология", "Менеджмент" и "Социология". При лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear на март
16 января, 15:13
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
