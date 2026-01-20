https://ria.ru/20260120/isk-2068920601.html
"Шанинка" подала иск об отмене распоряжения о приостановлении лицензии
"Шанинка" подала иск об отмене распоряжения о приостановлении лицензии - РИА Новости, 20.01.2026
"Шанинка" подала иск об отмене распоряжения о приостановлении лицензии
Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") подала в Арбитражный суд города Москвы иск к Рособрнадзору об отмене распоряжения о... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T01:28:00+03:00
2026-01-20T01:28:00+03:00
2026-01-20T06:04:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20260119/sud-2068865247.html
https://ria.ru/20260116/sud-2068322843.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
"Шанинка" подала иск об отмене распоряжения о приостановлении лицензии
РИА Новости: "Шанинка" подала иск об отмене приостановления лицензии
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") подала в Арбитражный суд города Москвы иск к Рособрнадзору об отмене распоряжения о приостановлении действия лицензии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Арбитражный суд города Москвы
принял соответствующее заявление к рассмотрению.
Заявитель просит отменить распоряжение о приостановлении действия лицензии, признать в части нескольких подпунктов незаконным акт документарной внеплановой проверки о неустранении выявленных ранее нарушений, подчеркивается в материалах.
В конце декабря 2025 года Рособрнадзор
полностью приостановил действие образовательной лицензии "Шанинки".
В апреле ведомство провело внеплановую выездную проверку вуза из-за истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки ноября 2024 года.
Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и запретил прием в образовательную организацию сроком на один год. Повторная проверка показала, что нарушения не устранены, в результате чего вузу было выдано повторное предписание.
В ноябре Рособрнадзор по результатам проверки лишил "Шанинку" образовательной аккредитации по ряду направлений: "Психология", "Менеджмент" и "Социология". При лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.