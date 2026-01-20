"Шанинка" подала иск об отмене распоряжения о приостановлении лицензии

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") подала в Арбитражный суд города Москвы иск к Рособрнадзору об отмене распоряжения о приостановлении действия лицензии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Арбитражный суд города Москвы принял соответствующее заявление к рассмотрению.

Заявитель просит отменить распоряжение о приостановлении действия лицензии, признать в части нескольких подпунктов незаконным акт документарной внеплановой проверки о неустранении выявленных ранее нарушений, подчеркивается в материалах.

В конце декабря 2025 года Рособрнадзор полностью приостановил действие образовательной лицензии "Шанинки".

В апреле ведомство провело внеплановую выездную проверку вуза из-за истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки ноября 2024 года.

Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и запретил прием в образовательную организацию сроком на один год. Повторная проверка показала, что нарушения не устранены, в результате чего вузу было выдано повторное предписание.