Арабские страны не спорили с Трампом из-за Ирана, заявил премьер Катара

ДОХА, 20 янв - РИА Новости. Арабские страны Персидского залива, в том числе Катар, не вступали в спор с Вашингтоном по поводу нанесения ударов по Ирану, а дали ему честный совет, заявил на форуме в Давосе премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

"У нас не было спора с США по этому поводу... Как надежный партнер мы просто предложили США наш честный совет, объяснив, что не хотим видеть военную эскалацию в нашем регионе и что лучший способ продвинуться - найти дипломатическое решение ядерной проблемы (Ирана - ред.)", - сказал он.

Как заметил Аль Тани, арабские страны Персидского залива не хотят видеть гонку ядерных вооружений в регионе.

"Я убежден, что существует такая возможность (для переговоров - ред.), и для стран региона наступил момент собраться вместе и убедиться, что мы понимаем опасения друг друга", - добавил Аль Тани.