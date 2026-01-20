https://ria.ru/20260120/iran-2069147677.html
Арабские страны не спорили с Трампом из-за Ирана, заявил премьер Катара
Арабские страны Персидского залива, в том числе Катар, не вступали в спор с Вашингтоном по поводу нанесения ударов по Ирану, а дали ему честный совет, заявил на РИА Новости, 20.01.2026
ДОХА, 20 янв - РИА Новости. Арабские страны Персидского залива, в том числе Катар, не вступали в спор с Вашингтоном по поводу нанесения ударов по Ирану, а дали ему честный совет, заявил на форуме в Давосе премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Ранее западные СМИ сообщали, что Катар
, Саудовская Аравия
и султанат Оман
отговорили США
от начала военной операции против Ирана
, опасаясь за свою безопасность.
"У нас не было спора с США по этому поводу... Как надежный партнер мы просто предложили США наш честный совет, объяснив, что не хотим видеть военную эскалацию в нашем регионе и что лучший способ продвинуться - найти дипломатическое решение ядерной проблемы (Ирана - ред.)", - сказал он.
Как заметил Аль Тани, арабские страны Персидского залива
не хотят видеть гонку ядерных вооружений в регионе.
"Я убежден, что существует такая возможность (для переговоров - ред.), и для стран региона наступил момент собраться вместе и убедиться, что мы понимаем опасения друг друга", - добавил Аль Тани.
На прошлой неделе издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в арабских странах считают, что напряженность в Персидском заливе была снижена, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить президента США Дональда Трампа
от ударов по Ирану и оставить время для переговоров.