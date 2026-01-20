Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/iran-2069127473.html
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия - РИА Новости, 20.01.2026
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия
Иранцы считают недавние акции протеста попыткой использовать их участников для спланированных актов насилия, поделился мнением с РИА Новости один из жителей... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:33:00+03:00
2026-01-20T18:33:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067217749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f621344b3a09657b5260bf0524418238.jpg
https://ria.ru/20260120/iran-2068915971.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067217749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9263282a9d5986325eb93a6d441613e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия

Житель Тегерана назвал протесты попыткой использовать их участников для насилия

© AP PhotoПротест в Тегеране, Иран
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo
Протест в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Иранцы считают недавние акции протеста попыткой использовать их участников для спланированных актов насилия, поделился мнением с РИА Новости один из жителей Тегерана.
В понедельник главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что иранские власти пообещали смягчение наказания всем лицам, кто был обманом вовлечен в совершение преступных действий во время недавних протестов в исламской республике при условии их добровольной сдачи в течение следующих трех суток.
"Иранский народ различает законные протесты и организованные беспорядки, которые являются попыткой использовать протестующих для спланированных актов насилия", - сказал собеседник агентства.
По мнению местного жителя, власти успешно определили, кто из участников беспорядков был протестующим, а кто бунтовщиком, и иностранные заговоры со стороны США и Израиля не смогли подорвать единство иранского народа.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана
Вчера, 00:25
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала