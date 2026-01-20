https://ria.ru/20260120/iran-2069127473.html
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия - РИА Новости, 20.01.2026
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия
Иранцы считают недавние акции протеста попыткой использовать их участников для спланированных актов насилия, поделился мнением с РИА Новости один из жителей... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:33:00+03:00
2026-01-20T18:33:00+03:00
2026-01-20T18:33:00+03:00
иран
тегеран (город)
сша
В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия
Житель Тегерана назвал протесты попыткой использовать их участников для насилия
ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Иранцы считают недавние акции протеста попыткой использовать их участников для спланированных актов насилия, поделился мнением с РИА Новости один из жителей Тегерана.
В понедельник главнокомандующий силами правопорядка Ирана
Ахмад-Реза Радан заявил, что иранские власти пообещали смягчение наказания всем лицам, кто был обманом вовлечен в совершение преступных действий во время недавних протестов в исламской республике при условии их добровольной сдачи в течение следующих трех суток.
"Иранский народ различает законные протесты и организованные беспорядки, которые являются попыткой использовать протестующих для спланированных актов насилия", - сказал собеседник агентства.
По мнению местного жителя, власти успешно определили, кто из участников беспорядков был протестующим, а кто бунтовщиком, и иностранные заговоры со стороны США
и Израиля
не смогли подорвать единство иранского народа.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.