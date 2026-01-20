В Иране назвали протесты попыткой использовать их участников для насилия

ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Иранцы считают недавние акции протеста попыткой использовать их участников для спланированных актов насилия, поделился мнением с РИА Новости один из жителей Тегерана.

В понедельник главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что иранские власти пообещали смягчение наказания всем лицам, кто был обманом вовлечен в совершение преступных действий во время недавних протестов в исламской республике при условии их добровольной сдачи в течение следующих трех суток.

"Иранский народ различает законные протесты и организованные беспорядки, которые являются попыткой использовать протестующих для спланированных актов насилия", - сказал собеседник агентства.

По мнению местного жителя, власти успешно определили, кто из участников беспорядков был протестующим, а кто бунтовщиком, и иностранные заговоры со стороны США Израиля не смогли подорвать единство иранского народа.