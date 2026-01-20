Иранская валюта укрепилась на фоне недавних протестов

ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Национальная иранская валюта, риал, немного укрепилась на фоне произошедших в конце декабря - в январе протестов и беспорядков, курс доллара снизился, передает корреспондент РИА Новости.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.

Незадолго до начала протестов свободный курс доллара в Иране достиг рекордных значений, составив более 1,4 миллиона риалов. После отключения интернета узнать достоверную информацию о курсе валют было практически невозможно, однако, по словам собеседников агентства, работающих в сфере обмена валюты, в дни народных волнений стоимость доллара приблизилась к 1,5 миллионам риалов.

Как убедился корреспондент, поговорив с сотрудниками обменных пунктов, на данный момент доллар в Тегеране можно продать за 1,34-1,38 миллиона риалов и купить за 1,39 миллиона. При этом курс будет ниже, если при обмене долларов на национальную валюту сумма в риалах будет выдана наличными, а не зачислена на банковскую карту. В подобных случаях стоимость продажи доллара опускается до 1,27-1,29 миллиона риалов.

Несмотря на отсутствие интернета - в стране стабильно работают только национальные сайты и мессенджеры, - действуют как банкоматы, так и национальные банковские приложения. В банкоматах, как было и до январских протестов и беспорядков, можно получить наличными в зависимости от банка и типа карты лишь ограниченную сумму, эквивалентную 1,5-2 долларам по нынешнему свободному курсу.

Собеседники РИА Новости отмечают, что цены на товары растут, несмотря на снижение стоимости доллара. По их прогнозам, подорожание продолжится и в ближайшем будущем, оно будет связано с началом в феврале священного для мусульман месяца поста Рамадан и празднованием в марте начала иранского календарного года, во время которых повышается социальная активность, люди начинают чаще устраивать застолья, ходить в гости и дарить подарки.