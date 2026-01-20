Рейтинг@Mail.ru
Иранская валюта укрепилась на фоне недавних протестов - РИА Новости, 20.01.2026
18:20 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/iran-2069120707.html
Иранская валюта укрепилась на фоне недавних протестов
Иранская валюта укрепилась на фоне недавних протестов - РИА Новости, 20.01.2026
Иранская валюта укрепилась на фоне недавних протестов
Национальная иранская валюта, риал, немного укрепилась на фоне произошедших в конце декабря - в январе протестов и беспорядков, курс доллара снизился, передает... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:20:00+03:00
2026-01-20T18:20:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
центральный банк рф (цб рф)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, центральный банк рф (цб рф), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть

Иранская валюта укрепилась на фоне недавних протестов

© AP Photo / Vahid SalemiСотрудник обменного пункта в Тегеране
Сотрудник обменного пункта в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Сотрудник обменного пункта в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Национальная иранская валюта, риал, немного укрепилась на фоне произошедших в конце декабря - в январе протестов и беспорядков, курс доллара снизился, передает корреспондент РИА Новости.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
КСИР провел операции по задержанию лидеров протестов в Иране
19 января, 17:38
Незадолго до начала протестов свободный курс доллара в Иране достиг рекордных значений, составив более 1,4 миллиона риалов. После отключения интернета узнать достоверную информацию о курсе валют было практически невозможно, однако, по словам собеседников агентства, работающих в сфере обмена валюты, в дни народных волнений стоимость доллара приблизилась к 1,5 миллионам риалов.
Как убедился корреспондент, поговорив с сотрудниками обменных пунктов, на данный момент доллар в Тегеране можно продать за 1,34-1,38 миллиона риалов и купить за 1,39 миллиона. При этом курс будет ниже, если при обмене долларов на национальную валюту сумма в риалах будет выдана наличными, а не зачислена на банковскую карту. В подобных случаях стоимость продажи доллара опускается до 1,27-1,29 миллиона риалов.
Несмотря на отсутствие интернета - в стране стабильно работают только национальные сайты и мессенджеры, - действуют как банкоматы, так и национальные банковские приложения. В банкоматах, как было и до январских протестов и беспорядков, можно получить наличными в зависимости от банка и типа карты лишь ограниченную сумму, эквивалентную 1,5-2 долларам по нынешнему свободному курсу.
Собеседники РИА Новости отмечают, что цены на товары растут, несмотря на снижение стоимости доллара. По их прогнозам, подорожание продолжится и в ближайшем будущем, оно будет связано с началом в феврале священного для мусульман месяца поста Рамадан и празднованием в марте начала иранского календарного года, во время которых повышается социальная активность, люди начинают чаще устраивать застолья, ходить в гости и дарить подарки.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Эксперт оценил влияние протестов в Иране на ситуацию в Центральной Азии
12 января, 12:44
 
