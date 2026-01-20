Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Тегеране остается спокойной - РИА Новости, 20.01.2026
17:07 20.01.2026
Обстановка в Тегеране остается спокойной
Обстановка в Тегеране остается спокойной
Обстановка в иранской столице на фоне протестных движений и беспорядков, прокатившихся по стране в конце декабря - январе, остается спокойной, жизнь в городе... РИА Новости, 20.01.2026
2026
Обстановка в Тегеране остается спокойной

Обстановка в Тегеране после протестов остается спокойной

Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Обстановка в иранской столице на фоне протестных движений и беспорядков, прокатившихся по стране в конце декабря - январе, остается спокойной, жизнь в городе постепенно возвращается в привычное русло, передает корреспондент РИА Новости.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Иране уничтожили 150 машин скорой помощи в ходе протестов, сообщают СМИ
11 января, 21:00
По наблюдениям корреспондента агентства, движение транспорта в Тегеране не затруднено. Несмотря на отсутствие интернета, можно пользоваться местными агрегаторами такси. Общественный транспорт (автобусы, метро) работает в штатном режиме. Ранее иранские СМИ сообщали, что в ходе народных волнений были сожжены некоторые автобусные остановки. Как убедились РИА Новости, это не мешает работе автобусов, поскольку в результате актов вандализма пострадали в основном стеклянные перегородки на остановках, при этом стальная конструкция, составляющая основу остановки, сохранилась и продолжает выполнять свою функцию.
Функционируют в обычном режиме магазины, рынки и торговые центры. Кинотеатры и театры открыты, при этом, как и раньше, по вторникам билеты на киносеаны можно приобрести за полцены.
Банкоматы и национальные банковские приложения работают. В банкоматах, как и до январских событий, можно получить наличными в зависимости от банка и типа карты не более 200 или 300 тысяч туманов в сутки (1,5-2 доллара по нынешнему свободному курсу).
Интернет в городе по-прежнему отключен, VPN не работает. Двумя днями ранее корреспондент сообщал о подключении интернета, однако вскоре после публикации того новостного сообщения интернет вновь был отключен. На данный момент подключены национальные мессенджеры и действует служба смс-отправлений.
В городе не были замечены контрольно-пропускные пункты полиции, которые появлялись в Тегеране летом прошлого года вскоре после эскалации ирано-израильского конфликта, однако на некоторых улицах немного чаще обычного можно отметить усиление мер безопасности.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Тегеране восстановили доступ в интернет
18 января, 22:07
 
В миреИранТегеран (город)
 
 
