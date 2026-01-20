В Иране задержали 73 боевика за связи с США и Израилем, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Иранские силы безопасности задержали в провинции Исфахан, расположенной на юге исламской республики, 73 вооруженных боевика, обвиняемых в связях с США и Израилем, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на главное разведывательное управление провинции Исфахан.
Отмечается, что что суммарно было задержано 73 боевика, 28 из которых являлись лицами, совершавшими вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных ведомств и органов безопасности, а задачей оставшихся 45 лиц было проведение погромов и поджогов на городских улицах, а также запугивание мирных граждан.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
