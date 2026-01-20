СМИ: в Иране задержали трех организаторов беспорядков на острове Киш

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Ирана задержали во вторник на острове Киш, расположенном в Персидском заливе, трех организаторов беспорядков, передает иранское агентство Tasnim.
"Командующий силами спецназа по острову Киш сообщил о задержании трех лидеров беспорядков - главных обвиняемых в причинении ущерба государственной собственности Ирана, а также нападении на сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные обвиняются и в сожжении государственного флага исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
На севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков
17 января, 17:07