Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране
Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране
Совет по правам человека ООН проведет в Женеве специальную сессию по правам человека в Иране 23 января, сообщается во вторник в пресс-релизе организации. РИА Новости, 20.01.2026
Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране
