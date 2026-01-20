Рейтинг@Mail.ru
Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране - РИА Новости, 20.01.2026
15:01 20.01.2026
Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране
Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране - РИА Новости, 20.01.2026
Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране
Совет по правам человека ООН проведет в Женеве специальную сессию по правам человека в Иране 23 января, сообщается во вторник в пресс-релизе организации. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, женева (город), иран, оон
В мире, Женева (город), Иран, ООН
Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране

Совет по правам человека ООН проведет сессию по ситуации в Иране 23 января

© РИА Новости / Роман Махмутов | Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Совет по правам человека ООН проведет в Женеве специальную сессию по правам человека в Иране 23 января, сообщается во вторник в пресс-релизе организации.
«
"Cовет по правам человека ООН проведет специальную сессию, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Исламской Республике Иран в пятницу 23 января 2026 года", - говорится в публикации.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия обеспокоена попытками дестабилизации ситуации в Иране, заявил Лавров
Вчера, 11:09
 
В миреЖенева (город)ИранООН
 
 
