СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали 132 организатора беспорядков в провинции Лурестан, расположенной на западе исламской республики, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу местного отделения КСИР.
"Арестованы 132 организатора-лидера беспорядков и погромов в провинции Лурестан, они были связаны с террористическими организациями США и Израиля", - говорится в сообщении.
В понедельник главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан сообщил, что власти восстановили безопасность в городах после прокатившейся волны беспорядков и погромов в республике. При этом правоохранители продолжат работу по задержанию всех причастных к преступным действиям в ходе недавних протестных акций.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.