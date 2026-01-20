СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана

В понедельник главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан сообщил, что власти восстановили безопасность в городах после прокатившейся волны беспорядков и погромов в республике. При этом правоохранители продолжат работу по задержанию всех причастных к преступным действиям в ходе недавних протестных акций.