СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана - РИА Новости, 20.01.2026
00:25 20.01.2026
СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана
СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана
Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали 132 организатора беспорядков в провинции Лурестан, расположенной РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана

Tasnim: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали 132 организатора беспорядков в провинции Лурестан, расположенной на западе исламской республики, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу местного отделения КСИР.
"Арестованы 132 организатора-лидера беспорядков и погромов в провинции Лурестан, они были связаны с террористическими организациями США и Израиля", - говорится в сообщении.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Вице-президент Ирана рассказал, когда в стране могут восстановить интернет
Вчера, 15:24
Ранее агентство Tasnim передавало, что КСИР провел в понедельник операции по задержанию лидеров беспорядков в четырех областях исламской республики – Йезде, Семнане, Рафсанджане и Сирджане, которые расположены в центральной и южной частях Ирана.
В понедельник главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан сообщил, что власти восстановили безопасность в городах после прокатившейся волны беспорядков и погромов в республике. При этом правоохранители продолжат работу по задержанию всех причастных к преступным действиям в ходе недавних протестных акций.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Атака на верховного лидера равносильна войне, заявил президент Ирана
18 января, 18:51
 
