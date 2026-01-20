Билайн занял первую позицию по качеству мобильного интернета на трассе М-11

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Билайн занял первое место по качеству мобильного интернета на федеральной трассе М-11 "Нева", сообщает пресс-служба оператора, основываясь на данных компании DMTEL.

По данным исследования *, Билайн опередил других операторов по успешности скачивания, загрузки файлов в сеть и просмотра веб-страниц, а также по большинству показателей, характеризующих скорость передачи данных и время загрузки контента.

Эксперты компании DMTEL провели драйв-тест на трассе М-11. Для измерений использовались тестовые устройства на основе мобильных телефонов в составе программно-аппаратного комплекса Nemo (Немо) производства компании Keysight Technologies (Кейсайт Текнолоджиз). Полученные результаты отразили технические возможности четырех операторов, предоставляющих услуги связи на протяжении всей трассы.

Так, в сети Билайна 90% значений скорости скачивания больше 14 мегабит в секунду, а максимальная скорость – около 100 мегабит в секунду. Предельная скорость загрузки файлов в сеть превысила 41 мегабит в секунду, а средняя составила 24 мегабит в секунду, что быстрее, чем у других операторов. Кроме того, Билайн продемонстрировал высокую стабильность соединения: доля успешных интернет-сессий составила 0.11%, что стало лучшим показателем.

Для автомобилистов и пассажиров это означает уверенную связь на всем маршруте: возможность без перебоев звонить, пользоваться онлайн-картами, стриминговыми сервисами и рабочими приложениями во время поездки.

"При развитии сети мы ориентируемся на реальные сценарии использования в дороге: высокая скорость движения, постоянная смена зон покрытия и пиковые нагрузки. Билайн применяет современные технологические решения, чтобы голосовая связь и мобильный интернет работали стабильно и без разрывов. Для нас это прежде всего забота о клиентах и их уверенности в пути", – приводит пресс-служба слова директора Московского региона Билайна Олега Бирюкова.

По данным измерений DMTEL** (ООО "ДМТЕЛ-Сервис"), проведенных в октябре 2025 года, Билайн занял первое место в Москве среди операторов "большой четверки" по совокупности показателей качества голосовой связи, передачи данных и доступности LTE в Московском метрополитене, обеспечив доступ к 4G на уровне 99,65%.

*Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки на трассе М-11 в период с 14 августа по 2 сентября 2025 года на маршруте общей протяженностью около 7360 км, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.