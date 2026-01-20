https://ria.ru/20260120/intellekt-2069073706.html
В ОП рассказали об угрозах искусственного интеллекта для общества
В ОП рассказали об угрозах искусственного интеллекта для общества - РИА Новости, 20.01.2026
В ОП рассказали об угрозах искусственного интеллекта для общества
Искусственный интеллект создает когнитивные, технологические и социальные угрозы, считает первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:04:00+03:00
2026-01-20T16:04:00+03:00
2026-01-20T16:04:00+03:00
россия
москва
александр асафов
вциом
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
https://ria.ru/20250521/studenty-2018151447.html
https://ria.ru/20260119/nauka-2068347427.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр асафов, вциом, технологии
Россия, Москва, Александр Асафов, ВЦИОМ, Технологии
В ОП рассказали об угрозах искусственного интеллекта для общества
Асафов: ИИ создает когнитивные, технологические и социальные угрозы
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект создает когнитивные, технологические и социальные угрозы, считает первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.
Во вторник в Москве
в Общественной палате РФ
прошел круглый стол "Информационное противостояние в интернет-пространстве: новый уровень".
"Согласно опросу ВЦИОМ
, порядка 52% респондентов в России доверяют продукции нейросетей. Это те вызовы, которые напрямую влияют на наш технологический, когнитивный, интеллектуальный, творческий суверенитет", - сказал Асафов
в ходе круглого стола.
Он подчеркнул, что в отдельных случаях искусственный интеллект может угрожать технологическому и интеллектуальному суверенитету России. По его словам, несмотря на развитие отечественных нейросетей, часть общества продолжает использовать иностранные продукты, что увеличивает риски воздействия внешних игроков на критические сферы.
"Использование нейросетей в качестве, по большей части, развлечений, каких-то забавных фотографий, картинок, небольших видео, песен, оно тоже имеет место быть, но, по сути, мы сталкиваемся с фактором, который изменяет наше отношение к информации и поведению вообще. То есть содержит в себе довольно серьезные когнитивные угрозы", - добавил Асафов.
Он также обратил внимание на потенциальные риски влияния ИИ на избирательные процессы и подчеркнул необходимость выработки мер по предотвращению вмешательства в ключевые общественные и управленческие сферы.