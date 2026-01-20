В ОП рассказали об угрозах искусственного интеллекта для общества

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект создает когнитивные, технологические и социальные угрозы, считает первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

Во вторник в Москве в Общественной палате РФ прошел круглый стол "Информационное противостояние в интернет-пространстве: новый уровень".

"Согласно опросу ВЦИОМ , порядка 52% респондентов в России доверяют продукции нейросетей. Это те вызовы, которые напрямую влияют на наш технологический, когнитивный, интеллектуальный, творческий суверенитет", - сказал Асафов в ходе круглого стола.

Он подчеркнул, что в отдельных случаях искусственный интеллект может угрожать технологическому и интеллектуальному суверенитету России. По его словам, несмотря на развитие отечественных нейросетей, часть общества продолжает использовать иностранные продукты, что увеличивает риски воздействия внешних игроков на критические сферы.

"Использование нейросетей в качестве, по большей части, развлечений, каких-то забавных фотографий, картинок, небольших видео, песен, оно тоже имеет место быть, но, по сути, мы сталкиваемся с фактором, который изменяет наше отношение к информации и поведению вообще. То есть содержит в себе довольно серьезные когнитивные угрозы", - добавил Асафов.