Выставка русского импрессионизма откроется в Подмосковье 4 февраля

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Выставка "Импрессионизм с русской душой" откроется в Серпуховском историко-художественном музее 4 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция разместится в отреставрированном здании галереи "Каретный сарай". Выставка посвящена русскому импрессионизму конца XIX – начала XX века. Посетители смогут увидеть работы более 50 мастеров. Основу составят картины из коллекции Серпуховского музея, многие из которых покажут впервые.
"Выставка "Импрессионизм с русской душой" в галерее "Каретный сарай" продолжит яркую серию проектов, укрепляющих Серпуховский историко-художественный музей в позиции одной из главных культурных точек притяжения Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.
Он обратил внимание, что выставки в регионе сейчас тесно связаны по темам. В Истре показывают Саврасова как основателя лирического пейзажа. В Мелихове можно увидеть работы Левитана рядом с чеховскими описаниями природы. А в Серпухове на новой выставке и Саврасов, и Левитан представлены уже как представители русского импрессионизма.
"Поддержка музеев позволяет нам формировать это разнообразное культурное поле, когда жители Подмосковья и туристы, путешествуя по региону, видят творчество наших великих мастеров с разных ракурсов, могут осознать величину их вклада в отечественную культуру", — добавил глава ведомства.
Кузнецов также подчеркнул, что крупные музейные проекты появляются в новых местах. Это культурное пространство становится больше и разнообразнее.
Экспозиция разделена на части "Деревня", "Усадьба" и "Город". В них показана художественная среда, вдохновлявшая живописцев, с разным ритмом жизни, укладом и повседневностью. Времена года в экспозиции выступают как художественная метафора для понимания русского импрессионизма.
Музей подготовил специальное ароматическое сопровождение. Разные запахи будут передавать ощущение смены сезонов, создавая эффект путешествия во времени.
Выставка будет работать до 16 августа.