Выставка русского импрессионизма откроется в Подмосковье 4 февраля

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Выставка "Импрессионизм с русской душой" откроется в Серпуховском историко-художественном музее 4 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция разместится в отреставрированном здании галереи "Каретный сарай". Выставка посвящена русскому импрессионизму конца XIX – начала XX века. Посетители смогут увидеть работы более 50 мастеров. Основу составят картины из коллекции Серпуховского музея, многие из которых покажут впервые.

"Выставка "Импрессионизм с русской душой" в галерее "Каретный сарай" продолжит яркую серию проектов, укрепляющих Серпуховский историко-художественный музей в позиции одной из главных культурных точек притяжения Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

Он обратил внимание, что выставки в регионе сейчас тесно связаны по темам. В Истре показывают Саврасова как основателя лирического пейзажа. В Мелихове можно увидеть работы Левитана рядом с чеховскими описаниями природы. А в Серпухове на новой выставке и Саврасов, и Левитан представлены уже как представители русского импрессионизма.

"Поддержка музеев позволяет нам формировать это разнообразное культурное поле, когда жители Подмосковья и туристы, путешествуя по региону, видят творчество наших великих мастеров с разных ракурсов, могут осознать величину их вклада в отечественную культуру", — добавил глава ведомства.

Кузнецов также подчеркнул, что крупные музейные проекты появляются в новых местах. Это культурное пространство становится больше и разнообразнее.

Экспозиция разделена на части "Деревня", "Усадьба" и "Город". В них показана художественная среда, вдохновлявшая живописцев, с разным ритмом жизни, укладом и повседневностью. Времена года в экспозиции выступают как художественная метафора для понимания русского импрессионизма.

Музей подготовил специальное ароматическое сопровождение. Разные запахи будут передавать ощущение смены сезонов, создавая эффект путешествия во времени.