Рейтинг@Mail.ru
Выставка русского импрессионизма откроется в Подмосковье 4 февраля - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:58 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/impressionizm-2069113650.html
Выставка русского импрессионизма откроется в Подмосковье 4 февраля
Выставка русского импрессионизма откроется в Подмосковье 4 февраля - РИА Новости, 20.01.2026
Выставка русского импрессионизма откроется в Подмосковье 4 февраля
Выставка "Импрессионизм с русской душой" откроется в Серпуховском историко-художественном музее 4 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:58:00+03:00
2026-01-20T17:58:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
серпухов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980559075_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_1cc45a8782bc024ec0b84e79b0abb9d9.jpg
https://ria.ru/20260113/uchastok-2067616138.html
https://ria.ru/20260120/status-2069059753.html
московская область (подмосковье)
истра
серпухов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980559075_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_618a1005c2a0b26d29a9e20de0e4fc42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), истра, серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Серпухов
Выставка русского импрессионизма откроется в Подмосковье 4 февраля

Выставка "Импрессионизм с русской душой" откроется в Подмосковье 4 февраля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТроице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Выставка "Импрессионизм с русской душой" откроется в Серпуховском историко-художественном музее 4 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция разместится в отреставрированном здании галереи "Каретный сарай". Выставка посвящена русскому импрессионизму конца XIX – начала XX века. Посетители смогут увидеть работы более 50 мастеров. Основу составят картины из коллекции Серпуховского музея, многие из которых покажут впервые.
Земельные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В МО упростили проверку видов разрешенного использования земельных участков
13 января, 15:30
"Выставка "Импрессионизм с русской душой" в галерее "Каретный сарай" продолжит яркую серию проектов, укрепляющих Серпуховский историко-художественный музей в позиции одной из главных культурных точек притяжения Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.
Он обратил внимание, что выставки в регионе сейчас тесно связаны по темам. В Истре показывают Саврасова как основателя лирического пейзажа. В Мелихове можно увидеть работы Левитана рядом с чеховскими описаниями природы. А в Серпухове на новой выставке и Саврасов, и Левитан представлены уже как представители русского импрессионизма.
"Поддержка музеев позволяет нам формировать это разнообразное культурное поле, когда жители Подмосковья и туристы, путешествуя по региону, видят творчество наших великих мастеров с разных ракурсов, могут осознать величину их вклада в отечественную культуру", — добавил глава ведомства.
Кузнецов также подчеркнул, что крупные музейные проекты появляются в новых местах. Это культурное пространство становится больше и разнообразнее.
Экспозиция разделена на части "Деревня", "Усадьба" и "Город". В них показана художественная среда, вдохновлявшая живописцев, с разным ритмом жизни, укладом и повседневностью. Времена года в экспозиции выступают как художественная метафора для понимания русского импрессионизма.
Музей подготовил специальное ароматическое сопровождение. Разные запахи будут передавать ощущение смены сезонов, создавая эффект путешествия во времени.
Выставка будет работать до 16 августа.
Врач измеряет артериальное давление пациентке во время выездного обслуживания - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок
Вчера, 15:13
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраСерпухов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала