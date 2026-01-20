Рейтинг@Mail.ru
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/gruzija-2069164190.html
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта - РИА Новости, 20.01.2026
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для всех видов... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:32:00+03:00
2026-01-20T21:32:00+03:00
грузия
россия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148388/29/1483882938_0:449:2047:1600_1920x0_80_0_0_5bd5ff61cd47dc15414a357648f3a3fd.jpg
https://ria.ru/20260120/osetija-2069151719.html
грузия
россия
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148388/29/1483882938_0:257:2047:1792_1920x0_80_0_0_e758aa9a10b941dad10444486374c055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, россия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Грузия, Россия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта

На границе с Грузией приостановили движение через Верхний Ларс

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкГлавный Кавказский хребет
Главный Кавказский хребет - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Главный Кавказский хребет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.
"Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение под запретом на участке города Владикавказ – Верхний Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения).
"Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы", - добавляется в сообщении.
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге
Вчера, 20:21
 
ГрузияРоссияВладикавказФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала