На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта - РИА Новости, 20.01.2026
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для всех видов...
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.
"Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение под запретом на участке города Владикавказ
– Верхний Ларс в направлении на выезд из России
в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии
, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения).
"Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы", - добавляется в сообщении.