Каллас заявила о намерении ЕС вдвое увеличить финансирование Гренландии
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА новости. ЕС намерен вдвое увеличить финансирование Гренландии в следующем многолетнем бюджете с 2028 года, сообщила глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 20.01.2026
