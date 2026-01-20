Каллас заявила о намерении ЕС вдвое увеличить финансирование Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА новости. ЕС намерен вдвое увеличить финансирование Гренландии в следующем многолетнем бюджете с 2028 года, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступившая на пленарной сессии европарламента в Страсбурге.