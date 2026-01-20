Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила о намерении ЕС вдвое увеличить финансирование Гренландии
15:39 20.01.2026
Каллас заявила о намерении ЕС вдвое увеличить финансирование Гренландии
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА новости. ЕС намерен вдвое увеличить финансирование Гренландии в следующем многолетнем бюджете с 2028 года, сообщила глава дипломатии ЕС
Каллас заявила о намерении ЕС вдвое увеличить финансирование Гренландии

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА новости. ЕС намерен вдвое увеличить финансирование Гренландии в следующем многолетнем бюджете с 2028 года, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступившая на пленарной сессии европарламента в Страсбурге.
"Наше сотрудничество с Гренландией приносит реальные результаты, особенно в области образования, повышения квалификации и устойчивого развития. Европейская комиссия предложила удвоить нашу финансовую поддержку для Гренландии, которая будет включена в следующий многолетний бюджет ЕС (2028-2034)", - сказала она.
