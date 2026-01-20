https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2069022200.html
ЕС работает над пакетом инвестиций в Гренландию
ЕС работает над пакетом инвестиций в Гренландию - РИА Новости, 20.01.2026
ЕС работает над пакетом инвестиций в Гренландию
ЕС работает над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:36:00+03:00
2026-01-20T13:36:00+03:00
2026-01-20T13:53:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
в мире
гренландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6650dbad037a838ed707720f8db3701a.jpg
https://ria.ru/20260120/arktika-2069024120.html
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c7b0a5a21c909f4a55035becc206e3d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, еврокомиссия, в мире, гренландия
Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Гренландия
ЕС работает над пакетом инвестиций в Гренландию
ЕС работает над пакетом инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике