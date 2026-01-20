ЕС работает над пакетом инвестиций в Гренландию

Рейтинг@Mail.ru
13:36 20.01.2026 (обновлено: 13:53 20.01.2026)
ЕС работает над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 20.01.2026
© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. ЕС работает над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы работаем над пакетом мер по поддержке безопасности Арктики. Мы будем работать рука об руку с Гренландией и Данией, чтобы понять, как мы можем еще больше поддержать местную экономику и инфраструктуру. Мы будем работать с США и всеми партнерами по вопросам более широкой безопасности Арктики. Это, безусловно, в наших общих интересах, и мы увеличим наши инвестиции в Гренландию и в безопасность в Арктике", - сказала она на форуме в Давосе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Фон дер Ляйен заявила о готовности северных стран ЕС к операциям в Арктике
ЕвросоюзЕврокомиссияВ миреГренландия
 
 
