Датские военные прибыли на базу в столице Гренландии
Датские военные прибыли на базу в столице Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Датские военные прибыли на базу в столице Гренландии
Десятки датских военнослужащих прибыли в Арктический командный центр вооружённых сил Дании в столице Гренландии, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2026
Датские военные прибыли на базу в столице Гренландии
