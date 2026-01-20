Рейтинг@Mail.ru
Датские военные прибыли на базу в столице Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
13:19 20.01.2026 (обновлено: 14:38 20.01.2026)
Датские военные прибыли на базу в столице Гренландии
Десятки датских военнослужащих прибыли в Арктический командный центр вооружённых сил Дании в столице Гренландии, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2026
Датские военные прибыли на базу в столице Гренландии

Прибытие датских военных в аэропорт Нуука. 19 января 2026
Прибытие датских военных в аэропорт Нуука. 19 января 2026
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Десятки датских военнослужащих прибыли в Арктический командный центр вооружённых сил Дании в столице Гренландии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Десятки датских военнослужащих совершают регулярные перемещения между казармой, выделенной для их проживания, и Арктическим командным центром вооружённых сил Дании в столице Гренландии Нууке после сообщений местной прессы о прибытии этой ночью около 60 солдат.
Ничто не запрещает приближаться к Арктическому командному центру, который расположен на побережье Северного Ледовитого океана в столице. Датские военнослужащие слушают музыку, пьют кофе и не вооружены.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
