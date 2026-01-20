https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068942503.html
Трамп согласился провести встречу по Гренландии в Давосе
Трамп согласился провести встречу по Гренландии в Давосе - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп согласился провести встречу по Гренландии в Давосе
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился провести встречу по вопросу Гренландии с различными сторонами в Давосе. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:36:00+03:00
2026-01-20T08:36:00+03:00
2026-01-20T09:18:00+03:00
гренландия
давос
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_7f6f985ed9fdd78cd2ca812ac3e40556.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
гренландия
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_519c5caca228fcdea1fe5e99b84360b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, давос, в мире, дональд трамп, сша
Гренландия, Давос, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп согласился провести встречу по Гренландии в Давосе
Трамп согласился провести встречу по Гренландии с различными сторонами в Давосе