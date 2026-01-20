https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068939641.html
Евросоюз попал в конфуз с Гренландией, заявили в ГД
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Евросоюз в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Евросоюз в ситуации с Гренландией
попал в парадоксальный конфуз. Долгие годы они пугали свои народы Россией
, рисуя из нее образ интервента и захватчика, сознательно разрывая все связи. А вот теперь в ситуации с Гренландией все стало на свои места - на территорию одной из стран ЕС
претендует не самодостаточная Россия, а США", - сказал Шеремет
.
По его словам, отказ от экономических и энергетических связей с Россией сделали Евросоюз зависимой и слабой структурой, неспособной противостоять реальным внешним угрозам и вызовам.
"Не удивлюсь, если начнется массовый исход из состава наспех сшитого союза европейских стран", - сказал депутат.
В субботу президент США Дональд Трамп
сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.