Евросоюз попал в конфуз с Гренландией, заявили в ГД

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Евросоюз в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Евросоюз в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз. Долгие годы они пугали свои народы Россией , рисуя из нее образ интервента и захватчика, сознательно разрывая все связи. А вот теперь в ситуации с Гренландией все стало на свои места - на территорию одной из стран ЕС претендует не самодостаточная Россия, а США", - сказал Шеремет

По его словам, отказ от экономических и энергетических связей с Россией сделали Евросоюз зависимой и слабой структурой, неспособной противостоять реальным внешним угрозам и вызовам.

"Не удивлюсь, если начнется массовый исход из состава наспех сшитого союза европейских стран", - сказал депутат.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.