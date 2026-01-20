Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз попал в конфуз с Гренландией, заявили в ГД - РИА Новости, 20.01.2026
07:54 20.01.2026
Евросоюз попал в конфуз с Гренландией, заявили в ГД
2026-01-20T07:54:00+03:00
2026-01-20T07:54:00+03:00
гренландия
россия
сша
михаил шеремет
дональд трамп
госдума рф
евросоюз
гренландия
россия
сша
гренландия, россия, сша, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф, евросоюз
Гренландия, Россия, США, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ, Евросоюз
© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Евросоюз в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Евросоюз в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз. Долгие годы они пугали свои народы Россией, рисуя из нее образ интервента и захватчика, сознательно разрывая все связи. А вот теперь в ситуации с Гренландией все стало на свои места - на территорию одной из стран ЕС претендует не самодостаточная Россия, а США", - сказал Шеремет.
По его словам, отказ от экономических и энергетических связей с Россией сделали Евросоюз зависимой и слабой структурой, неспособной противостоять реальным внешним угрозам и вызовам.
"Не удивлюсь, если начнется массовый исход из состава наспех сшитого союза европейских стран", - сказал депутат.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
ГренландияРоссияСШАМихаил ШереметДональд ТрампГосдума РФЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала