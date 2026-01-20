В Гренландии отвергли аннексию США и потребовали от Дании суверенитета

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландский депутат Куно Фенкер в беседе с РИА Новости заявил о недопустимости аннексии острова США и обвинил Данию в лишении Гренландии суверенитета.