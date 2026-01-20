В Гренландии отвергли аннексию США и потребовали от Дании суверенитета

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландский депутат Куно Фенкер в беседе с РИА Новости заявил о недопустимости аннексии острова США и обвинил Данию в лишении Гренландии суверенитета.
"Как партия, выступающая за независимость, я бы почти назвал нас патриотами. Мы не принимаем аннексию. Мы не принимаем захват Гренландии. И мы также хотим выйти из-под нашего нынешнего аннексирующего государства, Дании, нашего нынешнего де-факто колонизатора, Дании", - сказал он.
Фенкер добавил, что Гренландия хочет придерживаться международного права и своего права на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также процесса деколонизации после колонизации Дании острова в 1953 году.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.