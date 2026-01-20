В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Расширение присутствия НАТО в Гренландии может создать дополнительные риски и должно оцениваться с учетом международной обстановки, заявил РИА Новости депутат парламента автономной территории Куно Фенкер на фоне отправки военных стран НАТО на остров.

"Опасения ( США - ред.) понятны, но, конечно, можно было бы, возможно, сделать это и другим способом, например вместе со странами НАТО. Но как это будет выглядеть, если НАТО слишком сильно расширит свое присутствие в Гренландии? И также когда, например, противники США говорят, что расширение НАТО вызывает обеспокоенность, все эти вещи нужно учитывать в том, как вы ведете эту политику безопасности Соединенных Штатов", - сказал он.

Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.