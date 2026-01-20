Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове
05:12 20.01.2026
В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове
Расширение присутствия НАТО в Гренландии может создать дополнительные риски и должно оцениваться с учетом международной обстановки, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 20.01.2026
В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове

Депутат Фенкер не видит необходимости расширения присутствия НАТО в Гренландии

© REUTERS / Mads Claus RasmussenДатский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Расширение присутствия НАТО в Гренландии может создать дополнительные риски и должно оцениваться с учетом международной обстановки, заявил РИА Новости депутат парламента автономной территории Куно Фенкер на фоне отправки военных стран НАТО на остров.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 19 января предложили создать в Арктике миссию альянса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зампостпреда США в ООН призвала не недооценивать слова Трампа о Гренландии
04:09
"Опасения (США - ред.) понятны, но, конечно, можно было бы, возможно, сделать это и другим способом, например вместе со странами НАТО. Но как это будет выглядеть, если НАТО слишком сильно расширит свое присутствие в Гренландии? И также когда, например, противники США говорят, что расширение НАТО вызывает обеспокоенность, все эти вещи нужно учитывать в том, как вы ведете эту политику безопасности Соединенных Штатов", - сказал он.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании
01:59
 
