В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове
В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове - РИА Новости, 20.01.2026
В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове
Расширение присутствия НАТО в Гренландии может создать дополнительные риски и должно оцениваться с учетом международной обстановки, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T05:12:00+03:00
2026-01-20T05:12:00+03:00
2026-01-20T05:12:00+03:00
В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове
Депутат Фенкер не видит необходимости расширения присутствия НАТО в Гренландии
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Расширение присутствия НАТО в Гренландии может создать дополнительные риски и должно оцениваться с учетом международной обстановки, заявил РИА Новости депутат парламента автономной территории Куно Фенкер на фоне отправки военных стран НАТО на остров.
Министр обороны Дании
Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии
Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте
19 января предложили создать в Арктике
миссию альянса.
"Опасения (США
- ред.) понятны, но, конечно, можно было бы, возможно, сделать это и другим способом, например вместе со странами НАТО. Но как это будет выглядеть, если НАТО слишком сильно расширит свое присутствие в Гренландии? И также когда, например, противники США говорят, что расширение НАТО вызывает обеспокоенность, все эти вещи нужно учитывать в том, как вы ведете эту политику безопасности Соединенных Штатов", - сказал он.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.