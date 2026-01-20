https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068928047.html
Зампостпреда США в ООН призвала не недооценивать слова Трампа о Гренландии
Зампостпреда США в ООН призвала не недооценивать слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
Зампостпреда США в ООН призвала не недооценивать слова Трампа о Гренландии
20.01.2026
Зампостпреда США в ООН призвала не недооценивать слова Трампа о Гренландии
Брюс призвала мировых лидеров не недооценивать Трампа по Гренландии
ООН, 20 янв - РИА Новости. Мировым лидерам не стоит недооценивать слова президента США Дональда Трампа о том, что переход Гренландии под контроль Вашингтона будет в интересах глобальной безопасности, считает заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс.
Гренландия
входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
"Он (Трамп - ред.) не просто заранее объявляет о своих действиях, но и объясняет, что он хочет сделать и почему. И в данном случае, я думаю, разумно отнестись к нему серьезно, поскольку он считает это крайне важным. Мы должны ему поверить, и каждый европейский лидер, как и любой другой лидер в мире, не должен его недооценивать. И если они все говорят об альянсах, которые у нас есть с ними, и об их союзниках, то, возможно, им следует понять, что президент Трамп серьезен не просто так", - сказала она телеканалу NewsNation, отвечая на вопрос о послании Трампа европейским странам, в котором он указал, что мир не будет безопасным, если США не будут владеть островом.
В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.