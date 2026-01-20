Рейтинг@Mail.ru
20.01.2026

В Гренландии заявили о неспособности Дании обеспечить безопасность острова
03:11 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068925195.html
В Гренландии заявили о неспособности Дании обеспечить безопасность острова
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато
В Гренландии заявили о неспособности Дании обеспечить безопасность острова

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Власти Дании не в состоянии обеспечить безопасность Гренландии, заявил РИА Новости депутат парламента автономной территории Куно Фенкер на фоне угроз США захватить остров.
"Это (обеспечение безопасности Гренландии - ред.) абсолютно невозможно для Дании. На сто процентов невозможно", - считает он.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании
01:59
Фенкер подчеркнул, что военный бюджет и военная мощь США в рамках НАТО - самые крупные.
"США находятся на Американском континенте, Гренландия - тоже на Американском континенте. Если какие-то баллистические ракеты будут лететь в сторону Америки, они пройдут над гренландским воздушным пространством", - добавил депутат.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США . Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию
00:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
