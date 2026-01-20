https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068920758.html
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии - РИА Новости, 20.01.2026
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии
Президент США Дональд Трамп не сможет добиться получения Гренландии давлением на Данию и Европу, заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T01:33:00+03:00
2026-01-20T01:33:00+03:00
2026-01-20T01:33:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_7f6f985ed9fdd78cd2ca812ac3e40556.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068920303.html
https://ria.ru/20260120/starmer-2068916182.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_519c5caca228fcdea1fe5e99b84360b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, НАТО, Евросоюз
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии
Расмуссен: Трамп не добьется получения Гренландии давлением на Данию и Европу
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет добиться получения Гренландии давлением на Данию и Европу, заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.
Трамп
в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.
"Важно, чтобы наши союзники в НАТО
и ЕС
придерживались этих принципов (о статусе Гренландии - ред.), чтобы показать президенту США
: у вас есть желание, видение, запрос, но вы никогда не сможете их добиться давлением на нас", - заявил Расмуссен
в комментарии британскому телеканалу Sky News
.
Расмуссен также призвал Трампа перенести диалог о статусе Гренландии из соцсетей в переговорную комнату, добавив, что Дания имеет красные линии, которые нельзя переступать.
"Мы можем торговать с людьми, но мы не можем торговать людьми", - сказал Расмуссен о важности самоопределения населения Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.