В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии
01:33 20.01.2026
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии
Президент США Дональд Трамп не сможет добиться получения Гренландии давлением на Данию и Европу, заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
нато
евросоюз
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, НАТО, Евросоюз
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет добиться получения Гренландии давлением на Данию и Европу, заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Евродепутат назвал Гренландию тестом, показывающим, что Европа разобщена
01:24
"Важно, чтобы наши союзники в НАТО и ЕС придерживались этих принципов (о статусе Гренландии - ред.), чтобы показать президенту США: у вас есть желание, видение, запрос, но вы никогда не сможете их добиться давлением на нас", - заявил Расмуссен в комментарии британскому телеканалу Sky News.
Расмуссен также призвал Трампа перенести диалог о статусе Гренландии из соцсетей в переговорную комнату, добавив, что Дания имеет красные линии, которые нельзя переступать.
"Мы можем торговать с людьми, но мы не можем торговать людьми", - сказал Расмуссен о важности самоопределения населения Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию
00:30
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенНАТОЕвросоюз
 
 
