Евродепутат назвал Гренландию тестом, показывающим, что Европа разобщена
Евродепутат назвал Гренландию тестом, показывающим, что Европа разобщена - РИА Новости, 20.01.2026
Евродепутат назвал Гренландию тестом, показывающим, что Европа разобщена
Депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что Гренландия - это тест, который показывает, что Европа... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T01:24:00+03:00
в мире
европа
сша
гренландия
дональд трамп
тьерри мариани
евросоюз
европарламент
европа
сша
гренландия
В мире, Европа, США, Гренландия, Дональд Трамп, Тьерри Мариани, Евросоюз, Европарламент
Евродепутат назвал Гренландию тестом, показывающим, что Европа разобщена
Депутат Мариани: Гренландия является тестом, показывающим, что Европа разобщена
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что Гренландия - это тест, который показывает, что Европа разобщена и "не способна выбрать между политическим выживанием и стратегическим подчинением".
"Гренландия - не просто территория. Это тест. И этот тест показывает одно: Европа
зависима, разобщена и не способна выбрать между политическим выживанием и стратегическим подчинением", - заявил газете "Известия
" евродепутат.
Мариани
подчеркнул, что разногласия между странами Евросоюза проявляются вполне отчетливо, некоторые не готовы рисковать конфронтацией с США
из-за Гренландии
.
Президенту США Дональду Трамп
ранее сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
При этом евродепутат считает, что ответные пошлины ЕС
могут сильно ударить по Трампу особенно в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах, однако они навредят и самому объединению. По его мнению, макроэкономический эффект будет ограничен по времени, тогда как "долгосрочные риски придутся на европейскую промышленность, сельское хозяйство и потребителей, которые и так зажаты инфляцией и идеологическими решениями Брюсселя".
Он также отметил, что те, кто годами вводил Европу в зависимость от США, не верят, что ЕС "пойдет до конца против Вашингтона".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.