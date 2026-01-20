МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что Гренландия - это тест, который показывает, что Европа разобщена и "не способна выбрать между политическим выживанием и стратегическим подчинением".

"Гренландия - не просто территория. Это тест. И этот тест показывает одно: Европа зависима, разобщена и не способна выбрать между политическим выживанием и стратегическим подчинением", - заявил газете " Известия " евродепутат.

Мариани подчеркнул, что разногласия между странами Евросоюза проявляются вполне отчетливо, некоторые не готовы рисковать конфронтацией с США из-за Гренландии

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Президенту США Дональду Трамп ранее сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

При этом евродепутат считает, что ответные пошлины ЕС могут сильно ударить по Трампу особенно в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах, однако они навредят и самому объединению. По его мнению, макроэкономический эффект будет ограничен по времени, тогда как "долгосрочные риски придутся на европейскую промышленность, сельское хозяйство и потребителей, которые и так зажаты инфляцией и идеологическими решениями Брюсселя".

Он также отметил, что те, кто годами вводил Европу в зависимость от США, не верят, что ЕС "пойдет до конца против Вашингтона".