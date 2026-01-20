Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию

Первую годовщину вступления во второй президентский срок, которая исполняется сегодня, Дональд Трамп встречает в прекрасном настроении: он находится на максимуме своего могущества и всеобщего внимания. История покажет, не окажется ли нынешний момент в итоге вершиной его влиятельности и успеха, но пока что у него есть все основания для гордости самим собой. Год назад его возвращение в Белый дом в мире воспринимали со смешанными чувствами: противники — с тревогой, сторонники — с надеждой, наблюдатели же были уверены только в том, что скучно точно не будет. Дональд оправдал надежды — и нынешний год, начатый им с абсолютно непредсказуемого действия по похищению венесуэльского президента, с большой долей вероятности окажется максимально насыщен трамповскими сюрпризами.

Терять Трампу нечего — в июне у него 80-летие, чрезвычайно удачно перетекающее через три недели в празднование 250-летия независимости США . А в ноябре — промежуточные выборы, которые ему очень нужно если не выиграть (что практически невозможно), то хотя бы не проиграть (то есть сохранить контроль над сенатом, потеряв палату представителей). Еще один президентский срок Трампу не грозит (как бы ни нагнетали эту тему отдельные его сторонники), так как на выборы он больше не пойдет, поэтому собственное место в истории нужно не просто готовить, а обустраивать максимально серьезно — по-трамповски, то есть с позолотой и эпитетами в превосходной степени: сильнейший, талантливейший, грандиознейший, величайший. В ход пойдут все подручные и не очень средства и поводы, но, похоже, Трамп уже выбрал главный инструмент для отделки собственного "трона в истории".

Если бы еще год назад кто-то попытался предсказать-угадать, что именно будет выбрано им на роль если не золотого ключика и волшебной палочки, то основного мастерка (Трамп не масон, но американская политика пропитана масонскими смыслами и символикой), то точно бы ошибся. Борьба с миграцией? Строительство новой столицы США? Маленькая победоносная война с кем-нибудь? Лавры всеобщего миротворца? Успешная торговая война со всем миром? Все это могло бы пригодиться, но в итоге было отброшено Трампом как нереализуемое или недостаточно эффектное и эффективное. Трамп выбрал другое: контроль над Западным полушарием и присоединение Гренландии

Понятно, что первое — "доктрина Донро" — мягко говоря, неосуществимо. Но даже если верить в возможность установления реальной гегемонии США над половиной земного шара, сроки реализации подобного проекта выходят за рамки президентского срока Трампа. Зато второе — присоединение Гренландии — вполне можно провернуть в течение оставшихся у Дональда трех президентских лет. Поэтому Гренландия превыше всего.

Куба и Самый большой в мире остров, огромные (потенциально) залежи всего и вся в недрах и шельфе, серьезное увеличение "арктической доли" Штатов, военно-стратегическое значение и прочие профиты — все это на самом деле глубоко вторичные причины выбора Гренландии в качестве главного трамповского наследия. Гренландия должна сделать Трампа "величайшим" просто потому, что он станет первым президентом с конца XIX века, сумевшим так заметно увеличить территорию США. Мак-Кинли, конечно, в итоге убили, но ведь при нем Филиппины Пуэрто-Рико стали американскими! Да, Кубе дали независимость (формальную) уже через четыре года, Филиппины на протяжении почти полувека были "зависимой территорией", а потом автономией в составе Штатов, сейчас (даже без статуса штата) осталось только Пуэрто-Рико, но все равно масштаб впечатляющий. К тому же тогда все-таки пришлось всерьез повоевать с испанцами (а потом еще более серьезно — с недовольным местным населением), а сейчас все можно сделать без единого выстрела. Трамп просто заберет Гренландию — уже понятно, что он не отступится и не переключит внимание на другую тему. Гренландия — прежде всего.

Хотя сами формы ее получения могут быть разными — в диапазоне от прямой уступки Данией и включения ее в состав США в качестве штата до "свободной ассоциации" получившей независимость Гренландии с США (подобный статус есть сейчас у трех государств в Океании — формально независимых и даже входящих в ООН ). Причем хотя форма тут для Трампа едва ли не важнее содержания, он, конечно, хочет сразу все оформить по максимуму, то есть пририсовать новую звезду на флаге, но в итоге согласится и на меньшее (тем более что ассоциация может быть просто переходным периодом к полному присоединению). В любом случае в учебниках истории будет написано: Трамп, который присоединил Гренландию к Штатам. И этот факт никто не сможет трактовать двояко — это ведь география.

Конечно, попутно Трамп разрушает Североатлантический альянс — разве он это не видит? Разумеется, НАТО не развалится после такого американского беспредела, но пробоина в корабле "атлантической солидарности" будет серьезная, способная — при очередном геополитическом шторме — отправить его на дно. Зачем это Трампу и тем более Америке

Незачем, потому что он исходит из того, что никуда европейцы не денутся. Америка в любом случае начала приучать их платить за собственную, европейскую безопасность — вот теперь-то они поймут, что придется раскошеливаться по-настоящему. Потому что Россию разозлили не на шутку, надеясь на американский зонтик безопасности. А теперь выясняется, что "старший брат" концентрируется на Западном полушарии (которое, кстати, включает не только Атлантику, но и большую часть Тихого океана , однако ведь в Штатах давно уже предпочитают говорить об Индо-Тихоокеанском регионе — а это добрая половина уже Восточного полушария). То есть у Европы , позарившейся на Украину , просто нет опции "послать Соединенные Штаты": самостоятельно она не то что за Украину бороться не сможет, но и с собственным страхом совладать не сумеет.

Так что неудивительно, что Трамп решил использовать культивируемый англосаксами в Европе страх перед Россией для облегчения процесса "отжимания" Гренландии, то есть европейцы (с активной подачи англосаксов) сами вырыли себе яму. В которую, чтобы не упасть самим, им придется сбросить Гренландию, где ее и подберет Трамп.