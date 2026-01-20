Ответчики по иску к Вороновскому получили миллиарды рублей путем коррупции

КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Ответчики по иску Генпрокуратуры РФ к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому получили не менее 2,8 миллиарда рублей с 2016 года путем коррупции, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов экс-депутата Госдумы Вороновского , а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи . Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ

"Всего с 2016 года ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 миллиарда рублей", - говорится в документе в распоряжении агентства.

Отмечается, что часть средств Вороновский с подконтрольными лицами направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли и создание новых высокорентабельных бизнес-структур.

Для вуалирования сведений о конечных бенефициарах ответчики формально регистрировали их на своих родственников и доверенных лиц. Сам Вороновский оформлял имущество на сына, а также на жену и бывшую жену.

Согласно судебным документам, экс-депутат Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, занимая должность замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.

Злоупотребляя полномочиями, Вороновский оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.

Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.