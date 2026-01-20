Рейтинг@Mail.ru
Ответчики по иску к Вороновскому получили миллиарды рублей путем коррупции
23:14 20.01.2026 (обновлено: 23:58 20.01.2026)
Ответчики по иску к Вороновскому получили миллиарды рублей путем коррупции
происшествия
краснодарский край
россия
сочи
анатолий вороновский
госдума рф
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, краснодарский край, россия, сочи, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Сочи, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Ответчики по иску Генпрокуратуры РФ к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому получили не менее 2,8 миллиарда рублей с 2016 года путем коррупции, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов экс-депутата Госдумы Вороновского, а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи. Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ.
"Всего с 2016 года ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 миллиарда рублей", - говорится в документе в распоряжении агентства.
Отмечается, что часть средств Вороновский с подконтрольными лицами направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли и создание новых высокорентабельных бизнес-структур.
Для вуалирования сведений о конечных бенефициарах ответчики формально регистрировали их на своих родственников и доверенных лиц. Сам Вороновский оформлял имущество на сына, а также на жену и бывшую жену.
Согласно судебным документам, экс-депутат Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, занимая должность замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.
Злоупотребляя полномочиями, Вороновский оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияСочиАнатолий ВороновскийГосдума РФГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
