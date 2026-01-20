Рейтинг@Mail.ru
Росстандарт рассказал о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя - РИА Новости, 20.01.2026
05:43 20.01.2026
Росстандарт рассказал о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя
Росстандарт рассказал о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя - РИА Новости, 20.01.2026
Росстандарт рассказал о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя
Новые ГОСТы на системы контроля состояния водителя - алкозамки - утвердили в России для безопасности дорожного движения, новые стандарты начнут работать с 1... РИА Новости, 20.01.2026
общество
россия
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
эра-глонасс
россия
Росстандарт рассказал о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя

РИА Новости: с 1 мая начнут работу ГОСТы о системах контроля состояния водителя

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Новые ГОСТы на системы контроля состояния водителя - алкозамки - утвердили в России для безопасности дорожного движения, новые стандарты начнут работать с 1 мая, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утверждён комплекс национальных стандартов, устанавливающих единые методы испытаний систем контроля состояния водителя (алкозамков). Новые документы позволят обеспечить надежность устройств, препятствующих управлению автомобилем в состоянии опьянения, и создадут прозрачные условия для оценки их соответствия", - рассказали в ведомстве.
"Комплекс стандартов разработан ФГУП "НАМИ" в рамках деятельности технического комитета по стандартизации №056 "Дорожный транспорт" и вступают в действие с 1 мая 2026 года", - добавили там.
В Росстандарте пояснили, что в ГОСТ "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования" произошли изменения, которые устанавливают требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы.
В частности, стандарт регламентирует, что алкозамок должен выявлять пары этанола в выдыхаемом водителем воздухе, блокировать двигатель при превышении допустимого уровня и передавать в таких случаях мониторинговую информацию, в том числе через инфраструктуру "ЭРА-ГЛОНАСС". Документ распространяется на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и транспортировки опасных грузов.
Для детальной проверки соответствия этим требованиям, утверждены новые ГОСТ Р 72377–2026 "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Методы функционального тестирования" и ГОСТ Р 72378–2026 "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Методы испытаний индикатора паров этанола", пояснили в Росстандарте.
В ведомстве уточнили также, что первый стандарт устанавливает единые методы испытаний, охватывающие все критические аспекты работы системы, от первоначальной идентификации водителя и запуска двигателя до контроля в процессе движения. В свою очередь, второй стандарт устанавливает методы испытаний индикатора паров этанола и обеспечивает механизмы оценки его функциональных и технических характеристик, необходимых для обеспечения выполнения функций системы контроля состояния водителя.
"Стандарты на систему контроля состояния водителя направлены на повышение безопасности на дорогах. Это часть системной работы Росстандарта в данном направлении, включающей в себя сочетание инструментов стандартизации, метрологии, надзорной и профилактической деятельности", — подчеркнул глава Росстандарта Антон Шалаев.
Общество Россия Антон Шалаев Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" ЭРА-ГЛОНАСС
 
 
