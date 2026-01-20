Росстандарт рассказал о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Новые ГОСТы на системы контроля состояния водителя - алкозамки - утвердили в России для безопасности дорожного движения, новые стандарты начнут работать с 1 мая, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

"Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утверждён комплекс национальных стандартов, устанавливающих единые методы испытаний систем контроля состояния водителя (алкозамков). Новые документы позволят обеспечить надежность устройств, препятствующих управлению автомобилем в состоянии опьянения, и создадут прозрачные условия для оценки их соответствия", - рассказали в ведомстве.

"Комплекс стандартов разработан ФГУП " НАМИ " в рамках деятельности технического комитета по стандартизации №056 "Дорожный транспорт" и вступают в действие с 1 мая 2026 года", - добавили там.

Росстандарте пояснили, что в ГОСТ "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования" произошли изменения, которые устанавливают требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы.

В частности, стандарт регламентирует, что алкозамок должен выявлять пары этанола в выдыхаемом водителем воздухе, блокировать двигатель при превышении допустимого уровня и передавать в таких случаях мониторинговую информацию, в том числе через инфраструкту ру "ЭРА-ГЛО НАСС". Документ распространяется на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и транспортировки опасных грузов.

Для детальной проверки соответствия этим требованиям, утверждены новые ГОСТ Р 72377–2026 "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Методы функционального тестирования" и ГОСТ Р 72378–2026 "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Методы испытаний индикатора паров этанола", пояснили в Росстандарте.

В ведомстве уточнили также, что первый стандарт устанавливает единые методы испытаний, охватывающие все критические аспекты работы системы, от первоначальной идентификации водителя и запуска двигателя до контроля в процессе движения. В свою очередь, второй стандарт устанавливает методы испытаний индикатора паров этанола и обеспечивает механизмы оценки его функциональных и технических характеристик, необходимых для обеспечения выполнения функций системы контроля состояния водителя.