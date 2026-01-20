Экс-депутат Госдумы Вороновский оформлял имущество на сына и жену

КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Арестованный по делу о взятке экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский оформлял нажитое коррупционным путем имущество на сына, жену и бывшую жену, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов экс-депутата Госдумы Вороновского , а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи . Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ

"В целях вуалирования сведений о конечных бенефициарах ответчики формально регистрировали их на своих родственников и доверенных лиц", - говорится в судебных материалах.

Как установили правоохранители, часть коррупционных доходов ответчики направили на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределили среди своих родственников. Так, недвижимость оформлялась на сына Вороновского, а также на жену и бывшую жену. Имущество депутата Дорошенко частично оформлялось на его дочь, а часть активов Карпенко – на его зятя.

Отмечается, что часть средств Вороновский с подконтрольными лицами направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли и создание новых высокорентабельных бизнес-структур.

Для вуалирования сведений о конечных бенефициарах ответчики формально регистрировали их на своих родственников и доверенных лиц. Сам Вороновский оформлял имущество на сына, а также на жену и бывшую жену.

Согласно судебным документам, экс-депутат Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, занимая должность замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.

Злоупотребляя полномочиями, Вороновский оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.

Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.