В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Меры по защите от недобросовестных рехабов обсудят в Госдуме в феврале, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"В феврале мы проведем в Госдуме круглый стол с экспертами и представителями рехабов и выработаем меры, которые помогут очистить рынок от недобросовестных организаций", - сказал Даванков

Вице-спикер ГД отметил, что в фонд помощи зависимым "Второй шанс" поступило уже более 300 обращений о насилии в так называемых "черных рехабах".

Парламентарий подчеркнул, что это настоящие пыточные: пациентов удерживают силой, привязывают к кроватям, унижают и избивают, есть даже случаи гибели пациентов.