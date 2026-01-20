https://ria.ru/20260120/gosduma-2069148324.html
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов"
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов" - РИА Новости, 20.01.2026
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов"
Меры по защите от недобросовестных рехабов обсудят в Госдуме в феврале, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Меры по защите от недобросовестных рехабов обсудят в Госдуме в феврале, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").
"В феврале мы проведем в Госдуме
круглый стол с экспертами и представителями рехабов и выработаем меры, которые помогут очистить рынок от недобросовестных организаций", - сказал Даванков
.
Вице-спикер ГД отметил, что в фонд помощи зависимым "Второй шанс" поступило уже более 300 обращений о насилии в так называемых "черных рехабах".
Парламентарий подчеркнул, что это настоящие пыточные: пациентов удерживают силой, привязывают к кроватям, унижают и избивают, есть даже случаи гибели пациентов.
"Эти обращения мы передаем в правоохранительные органы, при необходимости пишем депутатские запросы. Но проблема носит системный характер и требует в том числе законодательных решений", - заключил Даванков.