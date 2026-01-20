Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов" - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/gosduma-2069148324.html
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов"
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов" - РИА Новости, 20.01.2026
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов"
Меры по защите от недобросовестных рехабов обсудят в Госдуме в феврале, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T20:07:00+03:00
2026-01-20T20:07:00+03:00
общество
владислав даванков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251205/rekhab-2060192359.html
https://ria.ru/20251204/rekhab-2059865517.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владислав даванков, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов"

РИА Новости: в Госдуме в феврале обсудят меры против недобросовестных рехабов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Меры по защите от недобросовестных рехабов обсудят в Госдуме в феврале, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").
"В феврале мы проведем в Госдуме круглый стол с экспертами и представителями рехабов и выработаем меры, которые помогут очистить рынок от недобросовестных организаций", - сказал Даванков.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье
5 декабря 2025, 18:49
Вице-спикер ГД отметил, что в фонд помощи зависимым "Второй шанс" поступило уже более 300 обращений о насилии в так называемых "черных рехабах".
Парламентарий подчеркнул, что это настоящие пыточные: пациентов удерживают силой, привязывают к кроватям, унижают и избивают, есть даже случаи гибели пациентов.
"Эти обращения мы передаем в правоохранительные органы, при необходимости пишем депутатские запросы. Но проблема носит системный характер и требует в том числе законодательных решений", - заключил Даванков.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Обещали VIP-условия". За что пытали постояльцев рехабов в Подмосковье
4 декабря 2025, 19:23
 
ОбществоВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала