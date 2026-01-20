В Госдуме объяснили смысл запрета банкнот "банка приколов"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запрет на изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, поможет защитить россиян от мошеннических действий, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее Банк России предложил установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами.
ЦБ предложил запретить изготовление банкнот "банка приколов"
19 января, 18:13
"Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов", - сказал Аксаков.
По его словам, сроки введения запрета в действие можно сделать отложенными, но, в принципе, нескольких месяцев отсрочки с момента принятия закона достаточно.
"Пока законопроект не внесен, говорить о конкретных критериях преждевременно, но, очевидно, что главный ориентир - степень схожести с оригинальными купюрами. Чтобы отличия были заметны, нужно существенно изменять размер сувенирных купюр по сравнению с оригиналом, не изображать часть элементов дизайна, особенно защитные элементы, наносить предупреждающие надписи", - добавил депутат, отвечая на вопрос о признаках определения таких изделий.
Аксаков также считает, что книжные закладки и другие предметы, которые явным образом отличаются от денежных купюр - имеют другую форму и размеры, дополнительные поля или специальные надписи - скорее всего, можно будет продавать. "Но, повторюсь, конкретные критерии схожести с денежными знаками определит Банк России", - заключил он.
В ЦБ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
23 сентября 2025, 03:14