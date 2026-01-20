Рейтинг@Mail.ru
17:42 20.01.2026
ГД одобрила проект о защите вернувшихся со службы работников от сокращений
ГД одобрила проект о защите вернувшихся со службы работников от сокращений
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД одобрила проект о защите вернувшихся со службы работников от сокращений

ГД в I чтении приняла проект о защите вернувшихся со службы от сокращений

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время.
Документом предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ и распространить действующие социальные гарантии при сокращении численности или штата работников на тех, кто после приостановления трудового договора вернулся к прежнему работодателю по окончании военной службы или добровольного содействия выполнению задач Вооруженных сил РФ.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Госдума рассмотрит два законопроекта о поддержке участников СВО и их семей
12 января, 19:17
В пояснительной записке отмечается, что сейчас такие работники формально не подпадают под перечень категорий, имеющих преимущественное право на сохранение рабочего места, несмотря на повышенные риски для жизни и здоровья, с которыми было связано выполнение задач в особых условиях.
Принятие законопроекта, как указывают авторы инициативы, позволит обеспечить дополнительные социальные гарантии для этой категории граждан, создать условия для их успешной социально-трудовой реабилитации и будет служить мерой социальной справедливости и признания заслуг государства перед ними.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Госдуме приняли закон, касающийся выплат после военной службы
23 сентября 2025, 14:27
 
