ГД одобрила проект о защите вернувшихся со службы работников от сокращений

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время.

Документом предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ и распространить действующие социальные гарантии при сокращении численности или штата работников на тех, кто после приостановления трудового договора вернулся к прежнему работодателю по окончании военной службы или добровольного содействия выполнению задач Вооруженных сил РФ.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас такие работники формально не подпадают под перечень категорий, имеющих преимущественное право на сохранение рабочего места, несмотря на повышенные риски для жизни и здоровья, с которыми было связано выполнение задач в особых условиях.