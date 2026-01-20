https://ria.ru/20260120/gosduma-2069043070.html
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов
россия
2026
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
В настоящее время законодательством предусматривается полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимационные фильмы.
Законопроектом предлагается предусмотреть возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.
Для регулирования механизмов государственного финансирования кинопроизводства проектом предусматривается ежегодное утверждение приказа Минкультуры РФ
"Об утверждении объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов по категориям фильмов".
Такие изменения, по мнению авторов, позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, а также нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран.