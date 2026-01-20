Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов
Культура
 
14:35 20.01.2026
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов - РИА Новости, 20.01.2026
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов... РИА Новости, 20.01.2026
культура
общество
россия
госдума рф
новости культуры
россия
общество, россия, госдума рф, новости культуры
Культура, Общество, Россия, Госдума РФ, Новости культуры
Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов

ГД одобрила в I чтении проект о полном госфинансировании российских мультфильмов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
В настоящее время законодательством предусматривается полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимационные фильмы.
Законопроектом предлагается предусмотреть возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.
Для регулирования механизмов государственного финансирования кинопроизводства проектом предусматривается ежегодное утверждение приказа Минкультуры РФ "Об утверждении объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов по категориям фильмов".
Такие изменения, по мнению авторов, позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, а также нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Госдуму направили проект о психолого-педагогической экспертизе игрушек
22 сентября 2025, 01:09
 
КультураОбществоРоссияГосдума РФНовости культуры
 
 
