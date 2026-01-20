Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

В настоящее время законодательством предусматривается полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимационные фильмы.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.

Для регулирования механизмов государственного финансирования кинопроизводства проектом предусматривается ежегодное утверждение приказа Минкультуры РФ "Об утверждении объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов по категориям фильмов".