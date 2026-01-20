Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили решение Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости, 20.01.2026
09:57 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/gosduma-2068957531.html
В Госдуме оценили решение Молдавии выйти из СНГ
В Госдуме оценили решение Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости, 20.01.2026
В Госдуме оценили решение Молдавии выйти из СНГ
Анонсированный выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) подтверждает идею о том, что президент республики Майя Санду и ее соратники действуют... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:57:00+03:00
2026-01-20T09:57:00+03:00
в мире
молдавия
брюссель
украина
майя санду
михай попшой
игорь додон
снг
в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, михай попшой, игорь додон, снг, госдума рф, содружество
В мире, Молдавия, Брюссель, Украина, Майя Санду, Михай Попшой, Игорь Додон, СНГ, Госдума РФ, Содружество
В Госдуме оценили решение Молдавии выйти из СНГ

Аршинова: выход Молдавии из СНГ показал, что Санду действует в чужих интересах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкАкция сторонников М. Санду в Кишиневе
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Анонсированный выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) подтверждает идею о том, что президент республики Майя Санду и ее соратники действуют в интересах других государств, а не в интересах своей страны и ее граждан, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ. Он заявил, что министерство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
Паула Селинг - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Молдавии румынская певица вызвала русофобскую истерию
18 января, 14:30
"Власти Молдовы не смогли обеспечить исполнение устава и принципов Содружества. Среди них - соблюдение и обеспечение прав человека и основных свобод для всех без различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений, духовное единение народов, основанное на уважении их самобытности, а также тесное сотрудничество в сохранении культурных ценностей и культурном обмене. Это лишь два основополагающих принципа, которые власти Молдовы принципиально не соблюдают. Поэтому анонсированный ими выход из СНГ в целом подтверждает идею о том, что Санду и ее соратники решительно действуют в интересах других государств, а не в интересах Молдовы и ее граждан", - сказала Аршинова.
По ее словам, Молдавия, утратив свой суверенитет с приходом Санду к власти и став сюзереном Брюсселя, старается внести разлад в отношения со своими восточными соседями.
"Уничтожение основных экономических направлений в Молдове сделало страну полностью зависимой от подачек европейских хозяев. Теперь в Молдове царят нищета и кредиты - это новые черты современной европейской демократии. Молдова обречена на судьбу Украины ради попытки нанести России стратегическое поражение. Однако поражение пока нанесено только самим европейцам и их последователям", - отметила она.
Аршинова добавила, что СНГ - это союз для совместного развития, за мир и безопасность. "Дверь СНГ не заперта. И скоро в Молдове к власти придут молдаване - тогда все встанет на свои места, и СНГ вновь примет Молдову", - заключила она.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ
18 февраля 2025, 09:48
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ
12 ноября 2025, 15:42
 
В миреМолдавияБрюссельУкраинаМайя СандуМихай ПопшойИгорь ДодонСНГГосдума РФСодружество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
