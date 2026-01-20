МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Анонсированный выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) подтверждает идею о том, что президент республики Майя Санду и ее соратники действуют в интересах других государств, а не в интересах своей страны и ее граждан, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ. Он заявил, что министерство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.

"Власти Молдовы не смогли обеспечить исполнение устава и принципов Содружества. Среди них - соблюдение и обеспечение прав человека и основных свобод для всех без различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений, духовное единение народов, основанное на уважении их самобытности, а также тесное сотрудничество в сохранении культурных ценностей и культурном обмене. Это лишь два основополагающих принципа, которые власти Молдовы принципиально не соблюдают. Поэтому анонсированный ими выход из СНГ в целом подтверждает идею о том, что Санду и ее соратники решительно действуют в интересах других государств, а не в интересах Молдовы и ее граждан", - сказала Аршинова.

По ее словам, Молдавия, утратив свой суверенитет с приходом Санду к власти и став сюзереном Брюсселя, старается внести разлад в отношения со своими восточными соседями.

"Уничтожение основных экономических направлений в Молдове сделало страну полностью зависимой от подачек европейских хозяев. Теперь в Молдове царят нищета и кредиты - это новые черты современной европейской демократии. Молдова обречена на судьбу Украины ради попытки нанести России стратегическое поражение. Однако поражение пока нанесено только самим европейцам и их последователям", - отметила она.

Аршинова добавила, что СНГ - это союз для совместного развития, за мир и безопасность. "Дверь СНГ не заперта. И скоро в Молдове к власти придут молдаване - тогда все встанет на свои места, и СНГ вновь примет Молдову", - заключила она.

Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.