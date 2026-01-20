В ГД предложили заранее информировать граждан об автоматизированных звонках

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота или синтезированной речи.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования в сфере связи путем установления обязанности информирования абонентов о характере массовых и (или) автоматизированных вызовов, что позволит повысить прозрачность коммуникаций и защитить граждан от потенциального введения в заблуждение", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, соответствующее аудиосообщение должно прозвучать в начале разговора - в течение первых пяти секунд после установления соединения, а также уведомление должно быть четким и разборчивым.

По мнению авторов инициативы, в последние годы резко выросло количество автоматизированных телефонных обращений - от маркетинговых кампаний до информирования и опросов, и при этом отсутствие обязательного уведомления о роботизированном характере звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и создаёт условия для введения абонентов в заблуждение.

"Человек должен с первых секунд понимать, разговаривает он с живым оператором или с программой. Это вопрос честности, безопасности и осознанного выбора. Мы предлагаем простое правило: если звонит робот - об этом нужно прямо сказать", - сказал Гусев РИА Новости.