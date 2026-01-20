Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили заранее информировать граждан об автоматизированных звонках - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/gosduma-2068915014.html
В ГД предложили заранее информировать граждан об автоматизированных звонках
В ГД предложили заранее информировать граждан об автоматизированных звонках - РИА Новости, 20.01.2026
В ГД предложили заранее информировать граждан об автоматизированных звонках
Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T00:03:00+03:00
2026-01-20T00:03:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20260109/gosduma-2066937564.html
https://ria.ru/20260115/vyplaty-2067939887.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили заранее информировать граждан об автоматизированных звонках

Гусев предложил заранее информировать граждан об автоматизированных звонках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота или синтезированной речи.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Покупатель в отделе алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя
9 января, 00:08
"Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования в сфере связи путем установления обязанности информирования абонентов о характере массовых и (или) автоматизированных вызовов, что позволит повысить прозрачность коммуникаций и защитить граждан от потенциального введения в заблуждение", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно документу, соответствующее аудиосообщение должно прозвучать в начале разговора - в течение первых пяти секунд после установления соединения, а также уведомление должно быть четким и разборчивым.
По мнению авторов инициативы, в последние годы резко выросло количество автоматизированных телефонных обращений - от маркетинговых кампаний до информирования и опросов, и при этом отсутствие обязательного уведомления о роботизированном характере звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и создаёт условия для введения абонентов в заблуждение.
"Человек должен с первых секунд понимать, разговаривает он с живым оператором или с программой. Это вопрос честности, безопасности и осознанного выбора. Мы предлагаем простое правило: если звонит робот - об этом нужно прямо сказать", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, инициатива направлена на защиту граждан и повышение прозрачности телефонных коммуникаций.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы
15 января, 00:34
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала