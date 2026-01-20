Рейтинг@Mail.ru
Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США
00:52 20.01.2026
Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США
Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США
Госдолг США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов — это максимум для первого года среди всех президентов страны,... РИА Новости, 20.01.2026
2026
Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США

РИА Новости: госдолг США в первый год Трампа вырос на на 2,25 триллиона долларов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдолг США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов — это максимум для первого года среди всех президентов страны, следует из расчетов РИА Новости по данным американского минфина.
Задолженность США после прихода Трампа выросла на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона долларов.
Предыдущий рекордсмен Джо Байден увеличил суверенный долг Штатов за первый год своего президентства на 2,1 триллиона долларов. До этого Барак Обмана в свой первый срок столкнулся с глобальным финансовым кризисом, на фоне чего задолженность США в его первый год подскочила на 1,7 триллиона долларов.
Самый скромный по росту госдолга в XXI веке стал Джордж Буш младший — тогда за первый год задолженность выросла всего на 196 миллиардов долларов.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Китай резко сократил вложения в госдолг США при Трампе
13 января, 05:47
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденДжордж Буш (младший)
 
 
