Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Сирии

АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили ситуацию в Сирии и инициативу создания "Совета мира" по Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.