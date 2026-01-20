Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Сирии

АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили ситуацию в Сирии и инициативу создания "Совета мира" по Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (20 января) телефонный разговор с министром иностранных дел США Марко Рубио", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ходе беседы обсуждались последние события в Сирии и инициатива США по созданию "Совета мира".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Белоруссии и Турции.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.