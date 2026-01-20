Рейтинг@Mail.ru
Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 20.01.2026
20:05 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/glava-2069148120.html
Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Сирии
Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 20.01.2026
Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили ситуацию в Сирии и инициативу создания "Совета мира"... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T20:05:00+03:00
2026-01-20T20:05:00+03:00
в мире
сша
турция
сирия
дональд трамп
хакан фидан
марко рубио
оон
сша
турция
сирия
в мире, сша, турция, сирия, дональд трамп, хакан фидан, марко рубио, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Турция, Сирия, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Марко Рубио, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Сирии

РИА Новости: Фидан провел телефонный разговор с Рубио

Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан
© Фото : МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили ситуацию в Сирии и инициативу создания "Совета мира" по Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (20 января) телефонный разговор с министром иностранных дел США Марко Рубио", - сообщил собеседник агентства.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Норвегия отказалась от предложения США присоединиться к Совету мира
Вчера, 18:44
По его словам, в ходе беседы обсуждались последние события в Сирии и инициатива США по созданию "Совета мира".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Белоруссии и Турции.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Президент ОАЭ принял приглашение Трампа вступить в Совет мира
Вчера, 16:05
 
