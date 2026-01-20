Будущее Стармера не выглядит радостным, заявил Дмитриев

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера не выглядит радостным после заявлений президента США Дональда Трампа.
Во вторник Трамп заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию - это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию. Американский лидер также заявил, что передача острова ничем не обоснована. По словам Трампа, подобный акт абсолютной слабости" заметили Россия и Китай, которые, по его мнению, признают только силу в действиях других.
Глава РФПИ также прикрепил результаты ранее проведенного им на платформе X опроса о том, должен ли Стармер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.