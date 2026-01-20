Будущее Стармера не выглядит радостным, заявил Дмитриев

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера не выглядит радостным после заявлений президента США Дональда Трампа.