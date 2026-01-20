Рейтинг@Mail.ru
19:14 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/glava-2069137787.html
Будущее Стармера не выглядит радостным, заявил Дмитриев
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера не выглядит радостным после заявлений президента США Дональда Трампа.
Во вторник Трамп заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию - это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию. Американский лидер также заявил, что передача острова ничем не обоснована. По словам Трампа, подобный акт абсолютной слабости" заметили Россия и Китай, которые, по его мнению, признают только силу в действиях других.
"Будущее Стармера не выглядит слишком радостным после комментариев президента Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X в ответ на пост с публикацией американского лидера в Truth Social о Великобритании.
Глава РФПИ также прикрепил результаты ранее проведенного им на платформе X опроса о том, должен ли Стармер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дмитриев опубликовал результаты голосования в X об отставке Стармера
