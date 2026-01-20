ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рекомендовала украинцам рычать по утрам.

форуме в Давосе , давая советы по экономическим реформам на "Надо верить в себя, как лев. Вставайте и рычите: "Р-р-р-р!" Уверенность в себе имеет значение. Просто не будет, это я знаю из опыта", — сказала она на, давая советы по экономическим реформам на Украине

Георгиева также призвала киевские власти избавиться от субсидирования платы за отопление и электричество.

Последние несколько лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть его за счет западной помощи. Так, в 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов, а в 2025-м — 37,3 миллиарда.

На этот год бюджет приняли с разрывом в 45 миллиардов долларов. Национальный банк страны обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые превысил отметку в 43 гривны, евро — 50.

В конце декабря газета Guardian со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила, что в 2026 и 2027 годах киевскому режиму понадобится около 136 миллиардов евро на обеспечение обороны и функционирование государства. Если Украине не выделят новый пакет внешнего финансирования, то она обанкротится уже к весне.