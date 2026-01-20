https://ria.ru/20260120/glava-2069069086.html
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам - РИА Новости, 20.01.2026
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рекомендовала украинцам рычать по утрам. РИА Новости, 20.01.2026
Глава МВФ советует украинцам рычать по утрам
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Как именно это предлагается делать, можно посмотреть на видео.
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы ощутить себя львами
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рекомендовала украинцам рычать по утрам.
"Надо верить в себя, как лев. Вставайте и рычите: "Р-р-р-р!" Уверенность в себе имеет значение. Просто не будет, это я знаю из опыта", — сказала она на форуме в Давосе
давая советы по экономическим реформам на Украине
.
Георгиева
также призвала киевские власти избавиться от субсидирования платы за отопление и электричество.
Последние несколько лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть его за счет западной помощи. Так, в 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов, а в 2025-м — 37,3 миллиарда.
На этот год бюджет приняли с разрывом в 45 миллиардов долларов. Национальный банк страны обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые превысил отметку в 43 гривны, евро — 50.
В конце декабря газета Guardian со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила, что в 2026 и 2027 годах киевскому режиму понадобится около 136 миллиардов евро на обеспечение обороны и функционирование государства. Если Украине не выделят новый пакет внешнего финансирования, то она обанкротится уже к весне.
При этом на минувшей неделе страна просрочила очередной платеж МВФ. Всего Киев должен более 14 миллиардов долларов. Ожидается, что эта сумма продолжит расти после того, как в конце ноября фонд объявил о новой программе расширенного финансирования Украины на 8,2 миллиарда долларов.