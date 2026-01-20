Рейтинг@Mail.ru
22:44 20.01.2026 (обновлено: 22:45 20.01.2026)
Мерц не поедет на саммит G7, пишет Bild
в мире
париж
германия
гренландия
фридрих мерц
дональд трамп
эммануэль макрон
g7
париж
германия
гренландия
в мире, париж, германия, гренландия, фридрих мерц, дональд трамп, эммануэль макрон, g7, bild, евросоюз, мирный план сша по украине
Мерц не поедет на саммит G7, пишет Bild

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины и Сирии, сообщает издание Bild со ссылкой на источники, близкие к правительству.
Ранее CBS News со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп пока не планирует ехать в Париж на внеочередной саммит G7.
"Мерц не планирует ехать в четверг во французскую столицу. После своего выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе он напрямую вылетит оттуда на саммит ЕС в Брюсселе", - пишет Bild.
Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях" встречи.
Эммануэль Макрон на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Макрон призвал европейцев защищаться от США
Вчера, 18:22
 
