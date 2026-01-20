https://ria.ru/20260120/germaniya-2069175167.html
Мерц не поедет на саммит G7, пишет Bild
Мерц не поедет на саммит G7, пишет Bild - РИА Новости, 20.01.2026
Мерц не поедет на саммит G7, пишет Bild
Канцлер Германии Фридрих Мерц не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины и Сирии, сообщает... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:44:00+03:00
2026-01-20T22:44:00+03:00
2026-01-20T22:45:00+03:00
в мире
париж
германия
гренландия
фридрих мерц
дональд трамп
эммануэль макрон
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg
https://ria.ru/20260120/makron-2069121677.html
париж
германия
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6077709ae924f75e45768f247e833cdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, германия, гренландия, фридрих мерц, дональд трамп, эммануэль макрон, g7, bild, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Париж, Германия, Гренландия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, G7, Bild, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Мерц не поедет на саммит G7, пишет Bild
Bild: Мерц не планирует ехать в Париж на саммит G7