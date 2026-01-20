Рейтинг@Mail.ru
В Германии отменили концерт Репина после обращения посольства Украины
Культура
 
21:37 20.01.2026
В Германии отменили концерт Репина после обращения посольства Украины
В Германии отменили концерт Репина после обращения посольства Украины
В немецком Мангейме отменен совместный концерт российского скрипача Вадима Репина и Мангеймского филармонического оркестра, этому предшествовало адресованное...
В Германии отменили концерт Репина после обращения посольства Украины

В немецком Мангейме отменили концерт Репина после обращения посольства Украины

БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. В немецком Мангейме отменен совместный концерт российского скрипача Вадима Репина и Мангеймского филармонического оркестра, этому предшествовало адресованное организаторам концерта и властям города обращение украинского посольства, сообщает портал BackstageClassical.
"После протеста со стороны посольства Украины Мангеймский филармонический оркестр исключил из своей программы концерт с участием Вадима Репина", - пишет портал.
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины
9 января, 11:21
Отмечается, что 22 февраля скрипач должен был вместе с оркестром исполнить концерт для скрипки Сергея Прокофьева. По данным портала, страница с информацией об этом мероприятии на сайте оркестра стала недоступна несколько дней назад.
Как сообщает BackstageClassical, в преддверии концерта посольство Украины в Берлине "выразило обеспокоенность" по поводу запланированного выступления и направило официальное письмо бургомистру Мангейма и организаторам концерта.
В ответе на запрос BackstageClassical оркестр подтвердил, что несколько дней назад получил данное письмо.
"После интенсивного внутреннего обсуждения мы единогласно решили пойти навстречу просьбе наших украинских друзей и отменить концерт. Для нас было важно учесть точку зрения украинского сообщества после этого прямого обращения", - говорится в заявлении оркестра.
Пианист Фредерик Кемпф - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Пианист Кемпф заявил об угрозах отмены концертов из-за лояльности к России
17 января, 04:09
Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции сообщил об отмене двух выступлений супруги Репина, балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.
Захарова 20 и 21 января должна была выступить на сцене театра с авторским проектом "Па-де-де на пальцах и для пальцев" (Pas de deux for toes and fingers) с участием своего супруга, скрипача Вадима Репина.
Пианист Денис Мацуев во время выступления - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Афинах отменили концерт Мацуева
9 сентября 2025, 15:33
 
