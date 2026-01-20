В Германии отменили концерт Репина после обращения посольства Украины

БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. В немецком Мангейме отменен совместный концерт российского скрипача Вадима Репина и Мангеймского филармонического оркестра, этому предшествовало адресованное организаторам концерта и властям города обращение украинского посольства, сообщает портал В немецком Мангейме отменен совместный концерт российского скрипача Вадима Репина и Мангеймского филармонического оркестра, этому предшествовало адресованное организаторам концерта и властям города обращение украинского посольства, сообщает портал BackstageClassical

"После протеста со стороны посольства Украины Мангеймский филармонический оркестр исключил из своей программы концерт с участием Вадима Репина ", - пишет портал.

Отмечается, что 22 февраля скрипач должен был вместе с оркестром исполнить концерт для скрипки Сергея Прокофьева . По данным портала, страница с информацией об этом мероприятии на сайте оркестра стала недоступна несколько дней назад.

Как сообщает BackstageClassical, в преддверии концерта посольство Украины в Берлине "выразило обеспокоенность" по поводу запланированного выступления и направило официальное письмо бургомистру Мангейма и организаторам концерта.

В ответе на запрос BackstageClassical оркестр подтвердил, что несколько дней назад получил данное письмо.

"После интенсивного внутреннего обсуждения мы единогласно решили пойти навстречу просьбе наших украинских друзей и отменить концерт. Для нас было важно учесть точку зрения украинского сообщества после этого прямого обращения", - говорится в заявлении оркестра.

Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции сообщил об отмене двух выступлений супруги Репина, балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии