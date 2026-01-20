Киев недоволен режимом содержания обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил недовольство условиями содержания подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках" гражданина Украины Сергея Кузнецова в СИЗО в Германии.