Киев недоволен режимом содержания обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил недовольство условиями содержания подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках" гражданина Украины Сергея Кузнецова в СИЗО в Германии.
"По имеющейся информации, Сергея удерживают в секции для "особо опасных", в режиме фактической изоляции – 23 часа в сутки в одиночной камере. Жена может видеть его только один раз в месяц, возможности общения и доступа к нормальным условиям существенно ограничены", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
Он отметил, что об условиях содержания ему рассказала жена Кузнецова. Лубинец заявил, что готовит письма с перечнем зафиксированных нарушений в органы юстиции, пенитенциарной системы и правозащитные институты Германии с требованием исправить ситуацию. "Я буду настаивать на предоставлении мне возможности провести мониторинговый визит лично к месту содержания Сергея Кузнецова. Я хочу лично проверить условия содержания нашего гражданина, пообщаться с ним", - добавил Лубинец.
Верховный суд ФРГ 15 января сообщил, что считает весьма вероятными доводы обвинения, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в провинции Римини (Италия) и в конце ноября был передан Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.