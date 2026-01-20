Рейтинг@Mail.ru
Киев недоволен режимом содержания обвиняемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/germaniya-2069135932.html
Киев недоволен режимом содержания обвиняемого в подрыве "Северных потоков"
Киев недоволен режимом содержания обвиняемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 20.01.2026
Киев недоволен режимом содержания обвиняемого в подрыве "Северных потоков"
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил недовольство условиями содержания подозреваемого в причастности к теракту на "Северных... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:01:00+03:00
2026-01-20T19:01:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
дмитрий лубинец
сеймур херш
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg
https://ria.ru/20260115/frg-2068183310.html
https://ria.ru/20251116/potok-2055235825.html
https://ria.ru/20260119/evrosojuz-2068850620.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_169:0:1129:720_1920x0_80_0_0_d1f816addbc7ce0a36bb1c2fe751eeee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, дмитрий лубинец, сеймур херш, верховная рада украины, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, США, Дмитрий Лубинец, Сеймур Херш, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Киев недоволен режимом содержания обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Лубинец недоволен условиями содержания обвиняемого в подрыве "Северного потока"

© OpenСергей Кузнецов
Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Open
Сергей Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил недовольство условиями содержания подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках" гражданина Украины Сергея Кузнецова в СИЗО в Германии.
"По имеющейся информации, Сергея удерживают в секции для "особо опасных", в режиме фактической изоляции – 23 часа в сутки в одиночной камере. Жена может видеть его только один раз в месяц, возможности общения и доступа к нормальным условиям существенно ограничены", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд в ФРГ допустил, что теракт на "Северных потоках" совершен по заказу
15 января, 21:45
Он отметил, что об условиях содержания ему рассказала жена Кузнецова. Лубинец заявил, что готовит письма с перечнем зафиксированных нарушений в органы юстиции, пенитенциарной системы и правозащитные институты Германии с требованием исправить ситуацию. "Я буду настаивать на предоставлении мне возможности провести мониторинговый визит лично к месту содержания Сергея Кузнецова. Я хочу лично проверить условия содержания нашего гражданина, пообщаться с ним", - добавил Лубинец.
Верховный суд ФРГ 15 января сообщил, что считает весьма вероятными доводы обвинения, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в провинции Римини (Италия) и в конце ноября был передан Германии.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
16 ноября 2025, 00:43
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам"
19 января, 17:28
 
В миреГерманияРоссияСШАДмитрий ЛубинецСеймур ХершВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала