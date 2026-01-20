Рейтинг@Mail.ru
В Германии цены на газ достигли самых высоких значений с июня 2025 года
20.01.2026
В Германии цены на газ достигли самых высоких значений с июня 2025 года
В Германии цены на газ достигли самых высоких значений с июня 2025 года
Цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли до самых высоких значений с июня 2025 года, указал "Газпром".
2026
В Германии цены на газ достигли самых высоких значений с июня 2025 года

Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли до самых высоких значений с июня 2025 года, указал "Газпром".
"На фоне высоких отборов газа из подземных хранилищ цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что в подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 35,4%, Германии - до 42,2%, Франции - до 41,7%.
Объем газа в европейских ПХГ снизился до 49,8%, уточнил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) на 18 января.
20.01.2026
Европа отобрала уже две трети газа из хранилищ, сообщил "Газпром"
Вчера, 15:43
 
