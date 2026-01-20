https://ria.ru/20260120/germanija-2069114375.html
В Германии цены на газ достигли самых высоких значений с июня 2025 года
В Германии цены на газ достигли самых высоких значений с июня 2025 года - РИА Новости, 20.01.2026
В Германии цены на газ достигли самых высоких значений с июня 2025 года
Цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли до самых высоких значений с июня 2025 года, указал "Газпром". РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:01:00+03:00
2026-01-20T18:01:00+03:00
2026-01-20T18:01:00+03:00
экономика
германия
нидерланды
франция
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657837_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1845b191b6a01ccbb70eba74ebe01b7c.jpg
https://ria.ru/20260120/gaz-2069068431.html
германия
нидерланды
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657837_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_42a52b8865f1c8090eecc0531ad37355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, нидерланды, франция, газпром
Экономика, Германия, Нидерланды, Франция, Газпром
В Германии цены на газ достигли самых высоких значений с июня 2025 года
"Газпром": газ в Германии подорожал на 26% с начала года