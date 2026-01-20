В ГД рассказали, в каких случаях можно использовать бумажную трудовую

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможность использовать бумажную трудовую книжку в 2026 году предоставляется только в случае, если работник ранее сам решил сохранить бумажный формат, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"До 31 декабря 2020 года уже трудоустроенные работники должны были выбрать вариант ведения трудовой книжки — традиционный бумажный документ или электронный. Для этого они подавали работодателю письменное заявление в свободной форме. Если сотрудник выбирал электронный вариант и отказывался от бумажной трудовой, ему выдавали документ на руки под подпись", - сказала Стенякина

Она напомнила, что с 2021 года при приеме на работу специалисты по кадрам должны заполнять только электронные трудовые книжки, однако в некоторых ситуациях — если работник выбрал бумажный формат — вести бумажные трудовые все же придется.

В то же время депутат подчеркнула, что, если гражданин выбрал бумажный формат трудовой книжки и устроится на новое место работы, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.

"Однако одновременно специалисту по кадрам придется вносить сведения о работнике и в электронном виде. Это делают для формирования цифровой информационной базы. Опять же, в любой момент сотрудник может изменить решение и отказаться от ведения бумажной книжки. В этом случае данные о трудовой деятельности будут вносить в электронную трудовую книжку", - добавила Стенякина.

Она обратила внимание на то, что, если работник подал заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде и получил трудовую книжку на руки с закрывающей записью, он не может вернуть бумажную трудовую обратно.