СМИ: более десяти стран согласились присоединиться к Совету мира по Газе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости . Более 10 стран согласились присоединиться к "Совету мира" по Газе, предложенному президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Как указывает телеканал, Белый дом сообщал, что страны могут внести один миллиард долларов, чтобы стать постоянными членами Совета вместо трехлетнего членства. Один из источников заявил телеканалу, что некоторые страны внесут гораздо меньшую сумму - возможно, около 20 миллионов долларов.