23:55 20.01.2026 (обновлено: 23:56 20.01.2026)
СМИ: более десяти стран согласились присоединиться к Совету мира по Газе
© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 10 стран согласились присоединиться к "Совету мира" по Газе, предложенному президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
"Более 10 стран согласились присоединиться к "Совету мира" президента Трампа по Газе", - сообщает телеканал.
Как указывает телеканал, Белый дом сообщал, что страны могут внести один миллиард долларов, чтобы стать постоянными членами Совета вместо трехлетнего членства. Один из источников заявил телеканалу, что некоторые страны внесут гораздо меньшую сумму - возможно, около 20 миллионов долларов.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
В миреСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
