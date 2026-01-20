Катар участвует в консультациях по Совету мира по Газе

ДОХА, 20 янв - РИА Новости. Катар играет активную роль в решениях по палестинскому сектору Газа и вместе с США участвует в консультациях по определению состава "Совета мира" во главе с президентом США Дональдом Трампом, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Представитель МИД не ответил прямо на вопрос, получал ли Катар приглашение для участия в совете, на фоне резких возражений Израиля против участия в судьбе сектора Газа.
"Я воздержусь от дальнейших комментариев до официального объявления состава Совета", - сказал аль-Ансари. При этом он указал, что "Катар не отступится от защиты палестинских братьев".
План президента Трампа по сектору Газа предусматривает временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
В последствии Трамп пригласил присоединиться к "Совету мира" лидеров ряда государств, включая Россию и Белоруссию. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году сообщил, что Россия получила от США проект устава "Совета мира" по Газе и планирует контакты с американской стороной, чтобы прояснить детали предложения Вашингтона.