Катар участвует в консультациях по Совету мира по Газе

ДОХА, 20 янв - РИА Новости. Катар играет активную роль в решениях по палестинскому сектору Газа и вместе с США участвует в консультациях по определению состава "Совета мира" во главе с президентом США Дональдом Трампом, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.