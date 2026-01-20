https://ria.ru/20260120/gaz-2069068431.html
Европа отобрала уже две трети газа из хранилищ, сообщил "Газпром"
Европа отобрала уже две трети газа из хранилищ, сообщил "Газпром" - РИА Новости, 20.01.2026
Европа отобрала уже две трети газа из хранилищ, сообщил "Газпром"
Европа активно расходует газ из хранилищ, отобрала уже более чем две трети от объема, закачанного при подготовке к зиме, обратил внимание "Газпром". РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:43:00+03:00
2026-01-20T15:43:00+03:00
2026-01-20T15:43:00+03:00
экономика
европа
газпром
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/09/1521300980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b77759fd9f9bebefb7edb22a66f321fb.jpg
https://ria.ru/20260120/sijjarto-2069067563.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/09/1521300980_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e7eb3bdd5c3cd60f4e702309bbfdeb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, газпром, в мире
Экономика, Европа, Газпром, В мире
Европа отобрала уже две трети газа из хранилищ, сообщил "Газпром"
"Газпром": Европа отобрала уже 67,5% запасенного на зиму газа