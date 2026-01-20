Рейтинг@Mail.ru
Европа отобрала уже две трети газа из хранилищ, сообщил "Газпром" - РИА Новости, 20.01.2026
15:43 20.01.2026
Европа отобрала уже две трети газа из хранилищ, сообщил "Газпром"
Европа активно расходует газ из хранилищ, отобрала уже более чем две трети от объема, закачанного при подготовке к зиме, обратил внимание "Газпром". РИА Новости, 20.01.2026
2026
"Газпром": Европа отобрала уже 67,5% запасенного на зиму газа

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Европа активно расходует газ из хранилищ, отобрала уже более чем две трети от объема, закачанного при подготовке к зиме, обратил внимание "Газпром".
"Европа активно расходует газ из хранилищ. Отобрано уже 33,8 миллиарда кубометров газа – более чем две трети (67,5%) от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что по данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 18 января объем газа в европейских ПХГ снизился до 49,8%. В 2025 году такой уровень был зафиксирован на три недели позднее.
