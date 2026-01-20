Рейтинг@Mail.ru
Россию не приглашали на встречу G7, заявили в посольстве во Франции
15:03 20.01.2026 (обновлено: 16:31 20.01.2026)
Россию не приглашали на встречу G7, заявили в посольстве во Франции
Россию не приглашали на встречу G7, заявили в посольстве во Франции
Посольство России во Франции не получало приглашения от властей страны на встречу G7 в Париже, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства во РИА Новости, 20.01.2026
в мире, россия, париж, франция, g7, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, Россия, Париж, Франция, G7, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Россию не приглашали на встречу G7, заявили в посольстве во Франции

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкТабличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Посольство России во Франции не получало приглашения от властей страны на встречу G7 в Париже, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства во вторник.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях". Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к администрации французского лидера, передавало, что это сообщение является подлинным.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Макрон назвал одной из целей саммита G7 сотрудничество с БРИКС
Вчера, 16:29
"Никаких предложений от французских властей в адрес в посольство России во Франции по поводу некой встречи в Париже не поступало", - сказали в посольстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия не получала приглашения на встречу G7 в Париже в четверг.
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп поделился сообщением от Макрона о встрече G7
Вчера, 09:08
 
